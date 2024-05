José Mourinho : le portugais pourrait rejoindre cette sélection nationale

Sans club depuis son départ de l’AS Roma, le technicien portugais, José Mourinho est toujours en attente du bon projet qui va le ramener au-devant de la scène.

José Mourinho a rappelé qu’il avait une possibilité “très réelle” de retourner au Portugal pour diriger l’équipe nationale.

Mais il a souligné que l’équipe est maintenant celle de Martinez et lui a souhaité du succès. “Je veux que tout se passe bien, et pour ce groupe de joueurs, bien se passer signifie gagner. En gagnant, (Martinez) va continuer et ce groupe de joueurs va continuer avec lui et aller à la prochaine Coupe du monde”, a-t-il déclaré.

Aussi, l’homme n’a pas exclu de reprendre le poste à l’avenir : “Si cela doit arriver un jour, cela arrivera”, a déclaré l’entraîneur. Le Special One a également révélé qu’aucun club portugais ne l’avait contacté pour l’engager en tant qu’entraîneur.

En outre, pour Mourinho, le Portugal est l’une des équipes les plus fortes avant l’Euro 2024 avec la France et l’Angleterre.

“Il peut y avoir des surprises, oui, mais si nous regardons la qualité et la quantité des joueurs. Des détails qui sont importants dans ces compétitions courtes où vous jouez pratiquement tous les trois jours. Je pense que le Portugal doit aller chercher la victoire”, a-t-il déclaré.

La folle rumeur pour le poste de sélectionneur au Cameroun

Pour rappel, José Mourinho a été associé au Cameroun, il y a un moment. Et sans démentir, “Mou” a refroidit cette piste dans une interview accordée à Fabrizio Romano.

“Entraîner une équipe nationale est un objectif pour moi. Peut-être juste avant la Coupe du Monde, l’Euro ou la Copa America, la Coupe d’Afrique… Je peux, oui. Mais attendre deux ans pour ça, je ne sais pas ! Peut-être qu’un jour cela arrivera », a déclaré l’ancien coach de la Maison Blanche.

Il ne fait aucun doute, José Mourinho est l’un des meilleurs entraîneurs de ces dernières années. Connu pour son tempérament et son franc parler, il a connu le succès dans tous ses clubs.

Avec le FC Porto, Chelsea, Real Madrid, Man Utd, Tottenham et l’AS Roma, Mourinho a laissé des traces indélébiles. Selon ses prédictions, l’homme compte bien reprendre du service cet été. Mais dans quel projet, bien malin qui pourra le dire.

