La phase de groupes est maintenant terminée, on connaît les 16 équipes qualifiées pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Manchester City, Liverpool, l’Ajax Amsterdam et le Real Madrid avaient déjà validé leur ticket en terminant premiers de leur groupe respectif devant le PSG, l’Atlético de Madrid, le Sporting et l’Inter.

Avant cette dernière journée, le Bayern Munich et Manchester United étaient également assurés de terminer premiers de leur groupe, tandis que Chelsea et la Juventus devaient se départager en tête de leur poule. À ce petit jeu, ce sont les Italiens qui ont fini devant les Anglais. Enfin, avec la fin de derniers matches de cette 6e journée, les derniers qualifiés sont connus. On retrouvera le LOSC au printemps prochain mais aussi le RB Salzbourg et Benfica, alors que l’Atalanta et Villarreal se disputeront le dernier strapontin ultérieurement après le report de leur match pour cause de chutes de neige.

La liste complète des équipes qualifiées :

1ers de groupe :

Manchester City

Liverpool

Ajax Amsterdam

Real Madrid

Bayern Munich

Manchester United

LOSC

Juventus

2es de groupe :

PSG

Atlético de Madrid

Sporting CP

Inter

Benfica

Villarreal ou Atalanta

RB Salzbourg

Chelsea

Source: https://www.footmercato.net/

Commentaires via Facebook :