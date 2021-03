En sa qualité de premier responsable du sport au Mali, le ministre de la Jeunesse et des Sports était logiquement impliqué dans l’accueil du président de la Fifa, le jeudi 25 février à Bamako. De l’aéroport au Palais présidentielle de Koulouba, Mossa Ag Attaher était très disponible pour l’hôte du jour. Une sorte de redevabilité pour le ministre très satisfait de la relation qu’entretient la Fifa avec le Mali depuis de très longues années. C’est ainsi qu’il a laissé entendre qu’il travaillera ardemment à renforcer cette relation.

« Je suis un ministre des Sports fier et honoré car l’arrivée du président de la Fifa coïncide avec l’organisation d’un tournoi majeur autour de la paix qui est le tournoi sportif pour la paix qui aura lieu à Gao du 1er au 5 mars. C’est l’ensemble des régions du Mali qui vont se réunir, s’unifier autour du football dans le Nord du Mali. Donc nous avons une vision partagée de l’impact, de la capacité et de la force du football. Ce tournoi, au-delà de la compétition, l’on veut que ça soit un élément d’unité et d’unification. Nous sommes largement satisfaits de la relation que la Fifa a su entretenir depuis de longues années avec la Fédération. Et nous travaillons ardemment à renforcer la relation entre la Fédération et le département aussi entre le gouvernement du Mali et la Fifa».

Alassane CISSOUMA

