Tour préliminaire de la ligue africaine des champions : Le Stade Malien de Bamako au Cameroun à ses propres frais

Le Stade Malien de Bamako a effectué son déplacement, hier jeudi 9 Septembre aux environs de 17h pour Yaoundé, au compte de son match du tour préliminaire de la Ligue Africaine des Champions contre le Sonabel de Burkina Faso.

Avec un bon effectif, le coordinateur général Cheick Diallo et le Staff compétent feront un bon résultat ce samedi en ligue des champions.

Déjà selon le capitaine de l’équipe, Mamadou Doumbia de retour de blessure et son attaquant ont tous renouveler la volonté de groupe lors de cette première match à l’extérieur. Pour eux, ils vont jouer ce match aller comme une finale. Car une victoire ou un match nul sont possible contre cette formation de Sonabel. Donc, la volonté des joueurs et le Staff technique n’est autre que de faire le maximum lors de la rencontre allé.

Parlant des conditions de voyage de Stade Malien de Bamako, les dirigeants ont tout mise en place pour améliorer les conditions de voyage du club. Déjà ils ont dépensé plus 30 millions de francs CFR, rien que le transport aller-retour, plus l’hébergement.

Il est à noter également que le Stade malien n’a aucun moment bénéficié l’aide de la fédération et du département de la jeunesse et des sports. Il est donc temps que l’instance suprême du football malien, c’est à la fédération malienne de football de jouer pleinement son rôle dans le cadre des accompagnements et le développement du football dans notre pays.

Sery Diarra

