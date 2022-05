Devant près de 450 invités réunis à l’Élysée, le président de la République réélu a appelé à “agir sans relâche” pour que la France devienne “une nation plus indépendante”.

POLITIQUE – Emmanuel Macron a été investi président ce samedi 7 mai pour un second mandat de cinq ans, dont les défis s’annoncent nombreux, de la réduction de la fracture sociale aux contrecoups de la guerre en Ukraine.

Peu après 11 heures, le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, a proclamé les résultats officiels de l’élection présidentielle, devant 450 invités dont François Hollande et Nicolas Sarkozy, sous les ors de la salle des fêtes de l’Elysée. Emmanuel Macron a ensuite signé le procès-verbal d’investiture, ouvrant la voie à son nouveau quinquennat.

Lors de son discours d’investiture, que vous pouvez retrouvez en intégralité en tête d’article, le chef de l’État a appelé à “agir sans relâche” pour que la France devienne “une nation plus indépendante” et pour “construire nos réponses française et européenne aux défis de notre siècle”.

Le serment d’une “France plus forte” et d’une “planète plus vivable”

Le président fraîchement réélu a affiché, dans son allocution d’une dizaine de minutes, son ambition de présider avec “une nouvelle méthode” en “planifiant, en réformant, en associant” les Français. “Chaque jour du mandat qui s’ouvre je n’aurai qu’une boussole, servir”, a-t-il assuré.

“Agir d’abord pour éviter toute escalade suite à l’agression russe en Ukraine, aider la démocratie et le courage à l’emporter, bâtir une nouvelle paix européenne et une nouvelle autonomie sur notre continent”, a-t-il lancé. Agir pour une “société du plein emploi”, contre les “inégalités en refondant notre école et notre santé”, contre “les insécurités du quotidien, du terrorisme qui rôde toujours”, a également décliné Emmanuel Macron.

Pour conclure sa prise de parole d’une dizaine de minute, Emmanuel Macron a fait le “serment de léguer une planète plus vivable” et “une France plus forte” aux nouvelles générations après ce second passage à l’Élysée.

SOURCE: https://www.huffingtonpost.fr/

Commentaires via Facebook :