Welcome! Log into your account

Au Mali, « Les questions politiques de fond ne sont toujours pas réglées. Cela fait un an et demi qu’ont été signés les accords d’Alger et la mise en oeuvre ne s’est toujours pas concrétisée. »

Hervé Ladsous est sur le départ. Après bientôt six ans à la tête des opérations de maintien de la paix des Nations unies, le diplomate français ne cache pas qu’il va sans doute quitter ce poste. Il est vrai que son patron, Ban Ki-moon, vient lui-même de céder sa place à António Guterres. Quels sont, en Afrique, les points chauds où le chef des casques bleus attire l’attention de celui ou celle qui lui succèdera bientôt ? En ligne de New York, le secrétaire général adjoint de l’ONU répond aux questions de Christophe Boisbouvier.

You are going to send email to