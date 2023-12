Mali : le gouverneur El Hadji Ag Gamou arrive enfin à Kidal

Nommé, le 22 novembre 2023, le gouverneur de la région de Kidal, le Général Gamou est finalement arrivé ce mercredi dans la ville qu’il a désormais la charge d’administrer.

Le cortège du nouveau gouverneur est arrivé ce mercredi dans la ville de Kidal. Ce, après plusieurs jours de périples entre Bamako et la ville de Gao.

La semaine dernière, la délégation du gouverneur a été accompagnée par le ministre de l’administration territoriale et de la décentralisation, porte –parole du gouvernement, Colonel Abdoulaye Maïga et son homologue de la réconciliation nationale en charge de l’accord d’Alger, le colonel Ismaêl Wagué, à l’aéroport de Bamako. Pour rejoindre la ville de Kidal, le Général Gamou a fait escale dans la ville de Gao, où il a prêté serment devant le tribunal de première instance de Kidal qui y est installé depuis plusieurs années à cause de l’insécurité.

Après la reprise symbolique de Kidal, le président de transition Assimi Goïta a misé sur l’ennemi juré des rebelles indépendantistes pour reprendre en main la région. Le Général El Hadj Ag Gamou, réputé pour être l’un des meilleurs officiers de l’armée malienne, est désormais le symbole du retour effectif de l’administration et de l’autorité dans la capitale des Ifoghas. Cette région échappait au contrôle de l’Etat malien depuis 2012, où la rébellion séparatiste déclenchée par le Mouvement National pour la libération de l’Azawad est parti. Après 11 ans d’absence, le pouvoir militaire dirigé par le Colonel Assimi Goïta a repris en main le 14 novembre 2023. Ce général membre du groupe d’autodéfense –GATIA a la lourde large charge d’instaurer la paix, la cohésion sociale et le retour des populations qui ont abandonné la ville.

De cette date à nos jours, les autorités ont multiplié les initiatives pour rassurer les populations du retour de l’ordre et de la sécurité. Près de 200 policiers et sapeurs-pompiers ont été mutés dans la ville pour occuper les deux commissariats. La gendarmerie et les eaux et forêts y sont tous déployés et en plus du nombre important des militaires qui ont pris position dans l’ancien camp abandonné par la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité au Mali et le camp1 qui abritait les éléments de la force constitués des groupes rebelles et l’armée malienne.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

