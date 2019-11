Avec un agenda malicieusement calculateur aux relents putschistes, plusieurs organisations politiques et de la société civile ne cessent de s’agiter, ces dernières semaines à Bamako, à travers meetings et marches, sous le prétexte de « soutenir l’Armée Nationale ». Alors que ces bruits sont plutôt déstabilisateurs et rompent la sérénité avec laquelle la lutte anti-terroriste doit être menée.

– Maliweb.net – « Sortez de vos salons feutrés de Bamako pour aller souvent sur le terrain soutenir nos FAMA ». C’était le cri de cœur, le jeudi dernier à l’Assemblée Nationale, du ministre de la Défense et des anciens combattants, s’adressant aux députés. Cet appel a le mérite de traduire l’exaspération et le sentiment de frustration que provoquent les répétitifs meetings et manifestations de rues enregistrés à Bamako ces dernières semaines. Et le ministre des Armées du Mali de marteler qu’ailleurs comme en Allemagne, en France et au sein de l’Union Européenne en général, les acteurs politiques et les élus ne se font pas prier pour se déplacer pour être au chevet des militaires sur le théâtre des opérations.

En effet, à l’Armée Nationale est imposée, depuis plusieurs années, par une horde de terroristes, une guerre asymétrique très éprouvante nécessitant une « union sacrée » des cœurs et des esprits au chevet de notre outil de défense. Au lieu de cela, certains acteurs politiques et/ou de la société civile s’activent ces derniers jours à organiser des manifestations, sortes de défouloirs déguisés contre le régime IBK. « Nous soutenons l’Armée et nous demandons son équipement conséquent pour lui permettre de faire face à sa mission », « Nous demandons l’interpellation de ceux qui ont détourné les fonds d’équipements de vecteur aérien pour les FAMA »., « Non aux forces étrangères », « Non à IBK, ça suffit », etc. Voilà quelques cris des manifestants lors des meetings et marches de soutien aux FAMA à Bamako et ailleurs sur le territoire national. Et en même temps, certains organisateurs de ces agitations populaires tirent les ficelles des épouses de militaires à s’opposer à l’envoi de leurs maris sur le théâtre des opérations. Ce fut le cas à Sévaré, à Gao et ailleurs…

Quand on analyse les messages de ces slogans et cris et pancartes, l’on comprend aisément, les organisateurs ont des griefs à exprimer à l’encontre du pouvoir et ne sont véritablement pas préoccupés d’apporter un quelconque soutien véritable à l’Armée, qui ne cesse pourtant pas de payer un lourd tribut à cette guerre symétrique. Pourquoi les organisateurs de ces manifestations n’ont-ils pas choisi de mettre la main à la poche pour apporter des contributions citoyennes à l’effort de guerre ? Le président du Haut Conseil islamique du Mali (HCIM), Ousmane Chérif Madani Haïdara n’a-t-il pas débloqué lui seul 10 millions F CFA pour soutenir les FAMA ? A quoi riment les rencontres politico-associations pour soi-disant apporter son soutien à une armée en guerre ? L’Armée nationale est un symbole d’unité nationale et un facteur de cohésion nationale. Lui servir des discours politiques ou de dénonciation quelconque est contre-productif pour son engagement au chevet de la patrie.

Le seul soutien qui valle aux FAMA à l’étape actuelle de la guerre contre le terrorisme est la forte collaboration des populations pour fournir des renseignements souhaitables, la dénonciation des complicités avec les terroristes et autres trafiquants de drogue, les contributions matérielles et financières pour améliorer leurs performances.

Il urge donc de surseoir à toutes ces campagnes d’autodénigrement et de critiques du gouvernement par rapport à notre stratégie de défense. C’est le moment de sonner la mobilisation générale des ressources en faveur de nos FAMA pour sauver la patrie en danger. Car, la patrie, ce n’est pas IBK, ni son gouvernement. C’est cette belle leçon que le teigneux ministre de la Défense, le Général Dahirou Dembélé vient de donner à nos députés à l’Assemblée Nationale.

Boubou SIDIBE/Maliweb.net

