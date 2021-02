Comme le centre et le nord du Mali, la frontière Mali Burkina demeure une zone très fréquentée par les bandits armés.

Dans le but de sécuriser et de nettoyer le long de la frontière Mali-Burkina, les FAMa ont lancé du 15 au 29 janvier 2021, une patrouille de grande envergure dans le secteur 4 et 5 du théâtre Maliko. L’opération consistait dans un premier temps à contrôler le quadrilatère Madiakuy-Tominian-Timissa-Koro, qui constitue une véritable zone de prédilection pour les Groupes Armés Terroristes (GAT) et les bandits armés et dans un second temps, contester aux GAT leur liberté d’action et rassurer les populations. Cette volonté de l’Armée d’aller traquer les terroristes jusque dans leur fief a été vivement saluée par les populations des villages environnants.

C’est au poste de contrôle de Bénéna que l’opération Kèlètigui1 a pris son départ. Ce choix est loin d’être fortuit. Il y a juste quelques jours avant le début de cette opération, ce poste avait été attaqué par des hommes lourdement armés. Toute chose qui avait créé la psychose dans le secteur. Le chef de village de Bénéna qui attendait impatiemment ce jour, se réjouit de ce passage des FAMa dans son village. « Leur présence rassure la population. Malgré des attaques passées, nous sommes aujourd’hui en sécurité. Mais, nous aurions surtout souhaité que l’Etat songe au déploiement d’une force d’intervention, afin de garantir la sécurité de la localité ».

Des propos soutenus également par le 1er adjoint au maire de Ouenkoro, Housseini Sangaré. ‘’ C’est un plaisir pour nous de voir les FAMa dans notre commune. En hivernage, on a eu toutes sortes d’atrocités. Le cri de cœur est parti d’un peu partout. La paix commence à revenir. Les populations des villages commencent à comprendre que rien ne vaut la paix. Les villages coopèrent ensemble pour essayer de rester sur place et s’occuper de ce qui est l’essentiel : le développement’’.

Bréhima Diallo avec FAMa

