Le Kremlin a approuvé un traité de coopération militaire avec le Mali, rapporte RIA Novosti. Le Premier ministre russe, Dmitri Medvedev, a signé le décret introduisant cet accord,

Le gouvernement russe a approuvé un accord de coopération militaire avec le Mali, qui prévoit la formation conjointe de spécialistes militaires des deux pays et la coopération dans les opérations de maintien de la paix, selon un document publié jeudi sur le portail d’informations juridiques.

“Approuver le projet d’accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement de la République du Mali sur la coopération militaire, soumis par le ministère de la Défense de la Russie, coordonné avec le ministère des Affaires étrangères de la Russie et d’autres organes exécutifs fédéraux intéressés”, indique le décret signé par le Premier ministre Dmitry Medvedev .

Selon le projet d’accord, les domaines principaux de la coopération militaire russo-malien seront la formation conjointe de troupes d’ingénierie, l’éducation militaire et la médecine militaire, la coopération pour le maintien de la paix et de la sécurité sous les auspices de l’ONU et la coopération dans la lutte contre le terrorisme.

Cet accord entre en vigueur pour une durée indéterminée après sa signature par les parties russe et malienne et continuera jusqu’à ce que l’une des parties notifie à l’autre leur volonté de se retirer de cet accord.

