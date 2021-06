Sahel : l’opération Barkhane s’efface au profit de la force ‘’Takuba’’

En conférence de presse, hier, le Président Français a annoncé la fin de l’opération Barkhane dans le Sahel, puis le renforcement de la force Takuba strictement dédiée à la lutte contre le terrorisme avec les pays du Sahel qui le souhaitent.

-maliweb.net- Les deux coups d’Etat militaires en neuf mois perpétrés par le colonel Assimi Goïta et les manifestations contre des troupes françaises dans les rues de Bamako ont finalement eu raison sur la présence de la force Barkhane au Mali. Alors que les pourparlers étaient en cours pour une possible réduction des troupes françaises dans le Sahel, le Président Français en a finalement décidé de la fin de l’opération au plus tard fin juin. « Je ne pense pas qu’on puisse se substituer à un peuple souverain pour construire son bien à la place de lui-même. On peut influencer, œuvrer, durcir avec son gouvernement, mais je ne crois pas à une politique qui consiste à se substituer à lui-même », a reconnu le président Français, qui insiste que c’est à la demande des autorités maliennes que la France a intervenu en 2012.

Plus de 8 ans après cette intervention de la France qui, selon Emmanuel Macron, a permis de sauver Bamako et de stabiliser les Etats voisins les résultats peinent à voir le jour. Les massacres se poursuivent contre les populations civiles et les militaires en témoignent les 160 civils tués à Solhan, Burkina Fasso, la semaine dernière. De quoi le doute semé sur l’efficacité de l’option militaire dans la lutte contre le terrorisme opté par la France et ses partenaires. Le Président Français semble tirer des enseignements à la situation qui prévaut dans le Sahel et décide finalement que l’opération Barhkane ne se fera pas dans un cadre constant. «La poursuite de notre intervention dans le sahel ne se fera pas dans un cadre constant. Nous allons avec nos partenaires et les pays africains tirés les enseignements de ce qui a fonctionné… et de ce qui n’a pas fonctionné.», annonce Emmanuel Macron.

Sans citer spécifiquement le nom du Mali comme l’une des causes qui motivent la fin de l’opération Barkhane, Emmanuel Macro est apparu lors de cette conférence agacé par rapport à l’instabilité institutionnelle qui règne au Mali. « Nous ne pouvons pas sécuriser des zones qui retombent dans l’anomie parce que de Etats ont décidé de ne pas assumer leur responsabilité. C’est impossible. C’est un travail sans fonds », regrette le Président Français. Il a finalement passé partiellement ‘’ les menaces de retirer son armée au Mali’’ a l’acte en annonçant une transformation de la nature de l’intervention de l’armée Française.

Et Emmanuel Macron de poursuivre qu’ils amorceront une transformation profonde de la présence militaire française dans le Sahel dont les modalités seront définis dans les prochains jours. « Cette transformation se traduira par un changement de modèle. Il impliquera un nouveau cadre, c’est-à-dire la fin de l’opération Barkhane en tant que opération extérieure pour permettre une opération d’appui, de soutien et de coopération aux armées des pays de la région qui le souhaitent », tranche le conférencier, précisant que la mise œuvre de cette opération militaire associera les Etats de la région et tous leurs partenaires de la France dans le Sahel.

Avec cette nouvelle donne qui se dessine, la France n’adossera plus elle seule la lutte contre le terrorisme dans le Sahel mais plutôt avec les autres puissances occidentales. Pour lui, cette force sera strictement concentrée sur la lutte contre le terrorisme et permettra de conserver les engagements de la France auprès de ses partenaires engagés à côtés d’elle dans la force Takuba et la mission de formation de l’EUTEM. « Takuba sera le pilier de la lutte contre le terrorisme. Les armées françaises seront la colonne vertébrale de cette force et les forces spéciales des alliés qui le souhaitent et qui le pourront seront leurs partenaires », conclut Emmanuel.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

