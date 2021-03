Art et culture : le nouveau président de la FEDAMA dévoile son programme

C’est à la Pyramide du souvenir de Bamako, jeudi 11 mars 2021, que Adama Traoré, président de la Fédération des artistes du Mali (FEDAMA) a dévoilé, au cours d’une conférence de presse, son programme. Il avait à ses côtés sa chargée de la communication, Aïcha Diarra, et son secrétaire général, André Alou Konaté.

Après la démission de Alioune Ifra Diaye du poste de présidence, la Fédération des artistes du Mali (FEDAMA) se réorganise et se repositionne pour mieux promouvoir l’art et la culture malienne. Elle cherche également à mettre davantage les artistes maliens en sécurité. Cette tâche, le nouveau bureau, présidé par Adama Traoré, entend la réaliser dans un bref délai (1 an et quelques mois).

Relecture et financement

Le programme du nouveau bureau de la FEDAMA, qui s’articule autour du fonctionnement de la fédération, de son implantation sur toute l’étendue du territoire national et de la production artiste du mois, est l’œuvre de l’effort conjoint de tous les membres du bureau.

Adama Traoré a donné quelques précisions sur le contenu de ce « vaste et ambitieux programme ». Parmi les points abordés figurent la relecture des statuts et règlements de la FEDAMA ainsi que l’implantation de la fédération au niveau national.

M. Traoré estime nécessaire cette relecture des statuts et règlements de la FEDAMA qui datent de 2001. Selon ses précisions, un diagnostic organisationnel devra permettre une actualisation des outils de gestion et de gouvernance de l’organisation. Ce n’est pas tout, vu que la fédération n’a pas de ressources propres, le nouveau président se dit confiant que ce diagnostic permettra d’élaborer « une stratégie de financement de la FEDAMA qui mettra l’accent sur les mécanismes de financement endogène assorti d’un plan d’action stratégique de 3 ans de mobilisation de ressources et de partenariats ».

Au cours de cette conférence de presse pour la présentation du programme du nouveau bureau, le président de la FEDAMA a précisé que les financements de cette fédération viennent en grande partie de ses partenaires, dont Donko ni Maaya.

Sécurité et protection des artistes

L’ambition de la FEDAMA « est de recenser sur toute l’étendue du territoire les artistes, les sensibiliser et les mobiliser pour la promotion et la protection des arts », a précisé Adama Traoré. Pour réussir cette mission, il souligne qu’il est indispensable d’élargir le champ d’action de la fédération en implantant sa représentation dans chaque région du Mali. Le président Traoré souligne que cette décentralisation de la fédération aura pour avantage « de protéger et promouvoir la diversité des expressions culturelles ».

Sur ce volet sécurité et protection, le bureau de la FEDAMA a exprimé également son désir de « se mettre sous la protection d’un Conseil juridique ». Cette sécurité concerne aussi la « gestion des droits d’auteurs dans un contexte de numérique qui nécessite des connaissances que nous artistes n’avons pas ».

La création de boutiques virtuelles pour la vente des produits des artistes, la mobilité des artistes ainsi que leur formation sont également inscrites dans le programme du nouveau bureau de la FEDAMA en quête de partenaires pour le guider, le soutenir.

« Artiste du mois »

Bien que le temps lui soit compté, le bureau intérimaire de la Fédération des artistes du Mali a également inscrit dans leur programme une autre innovation intitulée « l’artiste du mois ». « Pour chaque filière, l’artiste proposé doit être un Modèle. Sa biographie est rédigée ; une équipe de cinéma réalise un reportage sur lui en famille, auprès des voisins immédiats. Une manifestation culturelle est organisée ; le reportage est projeté, des témoignages recueillis auprès de ces pairs », précise-t-on dans le programme de la FEDAMA.

Selon Adama Traoré, « le Projet “Artiste du mois” consacrera un Magazine en version papier qui sera distribué gratuitement dans les écoles afin que la future génération s’inspire du Modèle incarné par l’Artiste et s’approprier les messages qu’il véhicule à travers ces œuvres ». Ce programme se tiendra par trimestre et concernera toutes les régions du Mali, a-t-il indiqué.

Plusieurs autres initiatives sont inscrites dans ce programme. Selon le nouveau président de la fédération, la mise en œuvre du programme est déjà en cours.

Fousseni Togola

Source : https://phileingora.org

