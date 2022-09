L’auteur, notre confrère Seidina Oumar Dicko, est historien, écrivain et journaliste/ chroniqueur à L’indépendant depuis octobre 2019.

Il publie aux éditions La Sahélienne « Mali mélo », un recueil de ses chroniques les plus significatives qui ont ” croqué ” les évènements et les acteurs au gré de l’actualité de ces dernières années.

« Mali météo » ne serait pas un titre usurpé non plus dans la mesure où « Mali mélo » est en fait un véritable relevé des températures sociopolitiques du pays au fil des soubresauts qui agitent régulièrement la vie des Maliens en particulier, en termes de hauts et de bas.

En effet, le Tome I, qui a reçu, dès sa parution début septembre 2022, un accueil favorable des lecteurs, traite des évènements qui ont émaillé la vie sociopolitique du pays entre 2019 et 2021 (de la chute de IBK à l’avènement de la première Transition dirigée par le colonel Bah N’Daw).

Le livre intitulé « Mali mélo : un pas en avant, deux en arrière », traite de cette période (2019/ 2021) analysée à l’aune de plusieurs dizaines d’années d’expérience de Mr Dicko qu’on ne présente plus.

Quant au Tomme 2, il traite de l’actualité politique du pays intitulé ” Mali : dit et déni “, couvrant la période de 2021 à nos jours.

Auteur de « Hamallah : le protégé de Dieu » et de « Émigré le bout de bois dans l’eau », Seidina Oumar est sur le point de publier “Sur les chemins de ronces : entre crams crams et jujubiers”.

« Mali mélo » est disponible auprès des éditions La Sahelienne et des distributeurs à Bamako au prix de 10 000 FCFA.

Bonne lecture !

