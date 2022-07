A cause de la crise, le secteur du tourisme est à l’agonie. Pour relancer ce secteur, le ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a sorti sa grosse artillerie. Il s’agit de l’initiative le « voyage intégrateur » qui consiste à organiser de séjours touristiques à l’intention de jeunes scolaires des différentes régions du Mali.

Cette première édition de la campagne nationale de promotion des sites touristiques du Mali auprès des résidents nationaux a été lancée mardi dernier à la faveur d’une conférence de presse tenue à cet effet au Mémorial Modibo Keita.

Elle intervient dans un contexte marqué par la désaffection de la destination Mali par la clientèle internationale suite aux séries de crises sécuritaires et sanitaires, l’effondrement de l’activité touristique, la dégradation de certains sites du fait du manque de fréquentation et l’inflexion des orientations politiques en ce qui concerne le développement du tourisme.

C’est ainsi que dans le cadre de la relance du secteur du tourisme au Mali, le ministère du Tourisme a initié une série d’activités visant à développer et promouvoir des offres touristiques adaptées aux besoins de la clientèle nationale dont le « voyage intégrateur ».

‘’Le voyage intégrateur’’ est une initiative du ministère de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme qui porte sur l’organisation et ce de façon périodique de séjours touristiques aux contenus à la fois pédagogiques, culturels et ludiques à l’intention des enfants, principalement de jeunes scolaires des différentes régions du Mali », précisait M. Sidy Keita, DG de l’Agence pour la Promotion du Tourisme.

En effet, le « voyage intégrateur » est un moyen d’interpénétration culturelle et constitue à cet égard une forme de voyage initiatique, de socialisation destinée aux enfants du Mali. Pour cette première édition, près de 80 enfants y prendront part pour une durée de 10 jours.

Il s’agira des trois meilleurs élèves admis au DEF, session de juin 2022 par académie d’enseignement. Ce voyage touristique partira de Bamako-Bougouni et Sikasso en passant par Koutiala-Ségou et Bamako.

Selon le ministère de l’artisanat, de la culture, de l’industrie hôtelière et du tourisme, l’objectif est de contribuer à la valorisation, à la promotion et à la protection des sites et monuments de nos différentes régions. Il s’agira surtout d’améliorer la fréquentation des sites et attraits touristiques du Mali.

« Cette opération, première du genre permettra au secteur privé, principalement les agences de voyages de s’approprier le concept et de s’investir davantage dans la conception de circuits thématiques de visites touristiques », explique le DG de l’Agence pour la Promotion du Tourisme.

A noter que l’émergence d’offres de circuits permettra de satisfaire une demande latente jusqu’ici restée sans réponse, par faute d’absence d’informations sur les offres de visites. Aussi, la profusion d’offres de circuits serait également un indicateur de performance par rapport à la revitalisation du sous-secteur agence de voyages.

Adama DAO

