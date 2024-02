Lors de son séjour à Dakar, la délégation de l’organisation régionale s’est entretenue, tour à tour, avec les différents groupes parlementaires de l’Assemblée nationale: Benno Bokk Yakaar, Yewwi Askan wi, Liberté démocratie et changement, ainsi qu’avec des membres de la société civile et d’autres acteurs politiques notamment un collectif des candidats déclarés inéligibles à l’élection présidentielle.

Dans une Déclaration publiée mardi soir au terme de sa visite d’information à Dakar, et dont la MAP a eu copie, la mission de diplomatie parlementaire de la CEDEAO “invite toutes les parties prenantes à privilégier les intérêts fondamentaux de la Nation sénégalaise que sont la paix et la stabilité ainsi que le respect de la Constitution, la promotion de la démocratie, de l’état de droit et de la cohésion sociale”.

Elle rappelle que “toutes les élections qui ont marqué l’histoire politique du Sénégal se sont généralement déroulées de manière pacifique et transparente en dépit de contestations inhérentes au système pluraliste et démocratique”, notant que “la vie politique du Sénégal fut caractérisée par une alternance pacifique fréquente dans la dévolution du Pouvoir”.

La mission ouste-africaine, conduite par le président du Parlement de la CEDEAO, Mohamed Tunis Sidie, accompagné de quatre députés et trois fonctionnaires parlementaires, “prie instamment tous les acteurs sociopolitiques d’entamer dans l’urgence un dialogue politique national inclusif et fraternel intégrant l’ensemble des acteurs politiques et sociaux pertinents et intéressés afin de parvenir à des solutions consensuelles et créer les conditions favorables à la tenue d’une élection présidentielle ouverte, crédible, inclusive et transparente”, souligne la Déclaration.