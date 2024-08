La Cédéao souhaite le retour du Burkina Faso, du Mali et du Niger en son sein

– Le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont rompu avec la Cédéao en février pour former l’Alliance des États du Sahel (AES) et ont tenu leur premier sommet le 6 juillet à Niamey, la capitale du Niger.

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) s’efforce de convaincre le Burkina Faso, le Mali et le Niger pour qu’ils réintègrent la Communauté.

Selon l’Agence de presse du Nigeria (NAN), une réunion du comité conjoint du Parlement de la Cédéao s’est tenue à Abidjan, l’ancienne capitale de la Côte d’Ivoire.

Benjamin Kalu, président de la Chambre des représentants du Nigeria, qui a présidé la réunion, a déclaré que le départ du Burkina Faso, du Mali et du Niger de la Cédéao risque d’augmenter les problèmes de sécurité dans la région.

Selon Kalu, le Parlement de la Cédéao fait appel à la diplomatie pour résoudre les problèmes liés au départ de ces trois pays.

“Nous leur ouvrirons les portes pour qu’ils reviennent au sein de cette famille. Nous avons besoin d’eux”, a-t-il assuré.

Kalu a par ailleurs indiqué que des membres de la commission du Parlement de la Cédéao se rendraient bientôt au Burkina Faso, au Mali et au Niger.

Lors de ce sommet, une déclaration commune envisageant la création d’une “Confédération des États du Sahel” composée de trois pays a été signée et le président malien Assimi Goita a été élu président de l’AES pour un an.

