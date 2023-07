Dans un communiqué publié, hier, lundi 24 juillet 2023, suite à la promulgation de la nouvelle Constitution de la République du Mali, la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) déclare prendre acte de cette étape. L’organisation sous régionale, en plus de se réjouir de « cette étape cruciale pour le retour à l’ordre constitutionnel normal », lance un appel aux autorités de la transition à tirer des leçons possibles de cette étape et d’œuvrer à mobiliser davantage l’ensemble des composantes du pays, sans exclusion, autour des échéances à venir dans la mise en œuvre du Chronogramme de la Transition.

« La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest suit, avec beaucoup d’intérêt, l’évolution de la situation sociopolitique et de la mise en œuvre du Chronogramme de la Transition en République du Mali. Ainsi, la CEDEAO prend acte de la promulgation, le 22 juillet 2023, de la nouvelle Constitution, marquant ainsi le début de la quatrième République », lit-on dans le communiqué de la CEDEAO. L’instance sous régionale se félicite aussi de cette étape cruciale pour le retour à l’ordre constitutionnel normal, et lance un appel aux Autorités de la Transition à tirer des leçons possibles de cette étape et d’œuvrer à mobiliser davantage l’ensemble des composantes du pays, sans exclusion, autour des échéances à venir dans la mise en œuvre du Chronogramme de la Transition. Dans le communiqué, la CEDEAO a réitéré « sa disponibilité à travailler en étroite collaboration avec le peuple malien pour relever les défis auxquels le pays est confronté et pour promouvoir la paix, la stabilité et la prospérité dans la région. »

Un jour avant, le dimanche 23 juillet 2023, le Conseil National de Transition (CNT), l’organe législative de la transition, s’est aussi réjoui de la promulgation de la nouvelle Constitution. Selon le CNT, la promulgation de cette nouvelle constitution adoptée par le peuple le 18 juin 2023 et validée par la Cour Constitutionnelle le 21 juillet 2023 marque à la fois la concrétisation de l’une des fortes attentes exprimées par le peuple malien lors des Assises Nationales de la Refondation et surtout le début de la quatrième République du Mali. « Le Conseil National de Transition félicite le peuple malien pour la clairvoyance et le sens élevé du patriotisme dont il a fait montre tout au long du processus historique qui a abouti à l’avènement de la quatrième République du Mali. Au-delà des divergences au moment du vote, l’heure est à présent au rassemblement autour du Mali pour l’intérêt supérieur des Maliens afin de poser ensemble les fonds baptismaux du Mali koura », précise le communiqué.

A noter que la Cour constitutionnelle du Mali, présidée par Amadou Ousmane Touré, a procédé, le vendredi 21 juillet 2023, à son siège à Bamako, à la proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel du 18 juin 2023. L’arrêt N°2023-08/CC-Réf du 21 juillet 2023 portant proclamation des résultats définitifs du référendum constitutionnel (scrutin du 18 juin 2023) indique que le nombre d’inscrits est de 8 463 084 pour 24 697 bureaux de vote. Le nombre de votants est 3 235 427 dont 25 241 bulletins nuls. Les suffrages exprimés sont 3 210 186, avec un taux de participation de 38,23%. Le OUI l’emporte avec 3 110 877 voix, soit 96,91%, tandis que le NON est de 99 309 voix, soit 3,09%. «De ce résultat, il apparait que le Projet de Constitution soumis au corps électoral les 11 et 18 juin 2023 a été adopté par ledit corps électoral », souligne l’arrêt de la Cour Constitutionnelle du Mali. Après la proclamation des résultats, le Président de la transition, Assimi GOÏTA a pris un décret, le 22 juillet 2023, pour promulguer la nouvelle constitution composée de 191 articles.

M. K. Diakité

Commentaires via Facebook :