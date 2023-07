Réunis en sommet extraordinaire ce dimanche 30 juillet 2023, à Abuja, capitale fédérale du Nigeria, les chefs d’États de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), et de l’union économique monétaire ouest africaine (Uemoa) ont conjointement adopté de lourdes sanctions contre les auteurs du coup d’Etat perpétré ce mercredi 26 juillet qui détiennent toujours le président Mohamed Bazoum et sa famille en « otage » indique le communiqué de la Cedeao.

Selon la déclaration finale du sommet spécial conjoint les dirigeants ouest africains ont décidé d’imposer un « embargo total avec effet immédiat » contre le Niger, avant d’exiger le rétablissement du président Bazoum dans ses fonctions et toutes les institutions du pays » précise le document final.

Faute de quoi, l’organisation régionale indique se réserver toutes les options possibles et comprend « une intervention militaire », précise les mêmes sources diplomatiques.

Parmi les décisions issues du sommet de la Cedeao, on notera également des mesures fortes comme la fermeture des frontières, terrestres et aériennes entre le Niger et les pays membres de l’Uemoa ; la suspension des transactions commerciales entre le Niger et les pays de l’organisation monétaire y compris celles sur les produits pétroliers, l’électricité et les biens et services ; le gel des avoirs financiers de Niamey à la BCEAO et dans toutes les banques commerciales de l’Uemoa.

S’y ajoutent le gel des avoirs financiers et monétaires des entreprises publiques et parapubliques du Niger à dans les banques sus-citées ; la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Niger, des institutions financières de l’Uemoa notamment de la BOAD.

Mais aussi, l’interdiction de voyage dans l’espace régional pour les auteurs de cette tentative de coup d’État, le gel de leurs avoirs financiers et la confiscation de leurs patrimoines ; les mêmes mesures seront applicables membres des organes mis en place par auteurs du coup d’Etat ainsi que les membres de leurs familles.

En outre, la rencontre a décidé de la tenue incessante d’une réunion d’urgence des chefs d’état-major de la Cedeao pour évaluer la situation au Niger. Il faut aussi noter que le président de la Transition tchadienne, général Mahamat Idriss Deby Itno dont le pays n’est pas membre de la Cedeao, a été désigné comme Médiateur et s’est déjà rendu ce dimanche à Niamey pour tenter un règlement pacifique de la situation.

Dans la matinée, plusieurs milliers de nigériens ont été dotés à Niamey pour soutenir les militaires réunis au sein du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie (CNSP). Au cours de la manifestation des nigériens ont brûlé le drapeau français et brandi des pancartes de soutien à la Russie.

Aussi, des manifestants se sont attaqués aux installations de l’ambassade de France au Niger avant de se voir dispersés par des tirs de gaz lacrymogènes par les Forces de l’ordre.

Aboubacar TRAORE

