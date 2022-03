L’effort commun contre la pandémie de COVID-19 au Mali a reçu un nouveau coup de pouce ! En marge de sa visite au Mali du 16 au 18 mars 2022, L’Ambassadeur Michele J. Sison, secrétaire d’Etat adjointe aux Affaires des Organisations Internationales, a procédé à la remise d’un lot de vaccin Pfizer au ministère de la Santé et du Développement social du Mali, ce vendredi 18 mars, 2022. Le Ministre de la Santé Diéminatou Sangaré a conduit la délégation officielle pour la réception à l’aéroport international de Bamako.

Troisième vague de dons de vaccins COVID-19 par les Etats-Unis au Mali, « la livraison de 100. 620 doses de Pfizer effectuée aujourd’hui est la première expédition d’un million de doses Pfizer que le Gouvernement Américain donne au Mali pour protéger ses citoyens – en particulier les plus vulnérables – contre le COVID-19, » a souligné Sison au cours d’une interview après la remise. Elle vient s’ajouter à deux autres livraisons, notamment 168,000 et 151,200 doses de Johnson & Johnson Janssen COVID-19 dans le cadre des efforts mondiaux du gouvernement américain pour lutter contre la pandémie de COVID-19

L’Ambassadeur Michele J. Sison a réitéré l’engagement pris par le président Biden en faveur du leadership américain dans la riposte à la pandémie, notant les actes forts de son gouvernement depuis sa prise de fonction, particulièrement la réintégration à l’OMS.

L’Ambassadeur Dennis Hankins a souligné que comme par le passé la coopération internationale à travers le mécanisme COVAX a été essentiel à cet effort. Il a noté qu’outre L’UNICEF et l’OMS, le Gouvernement Japonais a apporté un soutien essentiel à la mise en place de la Chaîne du Froid Intense, nécessaire pour le vaccin Pfizer. « Il s’agit d’un excellent exemple de coopération internationale visant à renforcer la capacité du système de santé malien à prendre en charge les vaccins COVID-19, ainsi que d’autres vaccins qui pourraient nécessiter un stockage similaire à l’avenir, » a dit Hankins.

Hier, les États-Unis ont franchi l’étape cruciale du don de 500 millions de doses de vaccin COVID-19 sûres et efficaces aux nations du monde entier. Il s’agit du plus grand nombre de vaccins donnés par un pays et d’une étape importante vers l’objectif du président Biden de donner plus de 1,2 milliard de vaccins dans le monde. Les États-Unis ont également investi et soutenu l’expansion de la fabrication de vaccins en Afrique.

###

Pour plus d’information, veuillez contacter:

Bureau de presse de l’Ambassade / ACI 2000 Rue 243 Porte 297 / Bamako, Mali

Tel : 20 70 24 24 /20 70 24 26 / Fax : 20 70 24 79 / Email : [email protected]

Site Web: https://ml.usembassy.gov/

Commentaires via Facebook :