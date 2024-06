Bamako, le 28 mai 2024 – Le Gouvernement Italien, le Bureau National de l’UNFPA pour le Mali et le Ministère de la promotion de la Femme, de l’Enfant et de la Famille (MPFEF) ont lancé le projet « Renforcement de l’accès aux services de santé reproductive, droits en matière de santé de la reproduction et prévention, prise en charge des violences basées sur le genre 2024-2026 ».

L’Agence Italienne pour la Coopération au Développement (AICS) bureau de Dakar et le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) travaillent ensemble depuis 2020 pour promouvoir l’accès aux services intégrés de santé de la reproduction et de prévention et prise en charge des violences basée sur le genre. Des acquis en faveur de l’élimination de la violence basée sur le genre et les pratiques néfastes ont été marqués mais ils restent encore des défis à relever en ce qui concerne les contraintes qui empêchent les femmes et les filles de jouir pleinement de leurs droits fondamentaux et de réaliser leur plein potentiel dans la société.

En effet, la violence et la discrimination continuent de limiter les choix et les opportunités des femmes et des filles qui sont exposées à des situations de harcèlement, de mutilations génitales féminines, de mariages et de grossesses précoces sachant que la moitié des femmes (49 %) de 15-49 ont subi des actes de violence émotionnelle, psychologique, physique et sexuelle au cours de leur vie et que 68 % d’entre elles n’ont jamais recherché d’aide et n’en ont jamais parlé à personne. Pour les cas qui sont déclarés, plus de 90% d’entre eux le sont après une période de 1 mois après l’acte subi, ce qui ne permet pas une gestion efficace des VBG.

Conscient de cette problématique, le Gouvernement italien a octroyé à l’UNFPA Mali, un financement à hauteur de 2.000.000 euros pour contribuer à la mise en œuvre de réponses adéquates aux besoins des femmes et des filles habitant les régions de Ségou, Sikasso, Mopti et le District de Bamako

C’est ainsi que Son Excellence Monsieur Stefano Antonio Dejak, Ambassadeur d’Italie au Mali, le Représentant Résident de l’UNFPA au Mali M. Yves Sassenrath et le Conseiller technique genre du MPFEF M. Youssouf Bagayoko ont procédé au lancement du projet dont l’objectif est de Contribuer à réduire la prévalence globale des cas de Violences Sexuelles et Basées sur le Genre (VSBG) envers les femmes et les filles ainsi que les cas de morbidité et de décès maternels.

L’Ambassadeur Dejak a souligné que : « L’Italie accorde une haute priorité à la personne et à la promotion de ses droits et dans cette perspective le Gouvernement Italien a décidé de soutenir un nouveau projet spécifique dans les zones de Sikasso, Ségou, Mopti et le District de Bamako qui font face à d’importants défis exogènes en termes de stabilité, de mobilité, d’accès aux services de bases et aux facteurs de productions, tous éléments qui risquent finalement d’affecter la sécurité même des femmes et des filles ».

Selon le Représentant de UNFPA M. Yves Sassenrath : « Ce projet, qui vient en appui aux efforts du gouvernement du Mali, conforte l’engagement de nos deux entités à éradiquer toutes formes de violences contre les femmes et les filles en permettant de bâtir les résultats acquis pendant la première phase du projet en promouvant le rôle clé de la femme pour le développement ».

Le conseiller technique du MPFEF, M. Youssouf Bagayoko a confirmé que « le projet est en ligne avec les objectifs du ministère en ce qui concerne la prévention et la prise en charge des violences basées sur le genre, y compris les mutilations génitales féminines ».

Le projet s’appuiera sur des stratégies d’intervention centrées sur les survivantes et les femmes et adolescentes à risque de subir des VBG ; l’offre de services intégrés de santé sexuelle et reproductive, la participation active de la communauté, y compris les hommes, et de tous les autres acteurs intervenant dans le cycle de la prévention, la prise en charge et de la réintégration socio-économique des survivantes des VBG.

Pour une durée de trois années (2024-2026), le projet touchera au moins 500.000 adolescents, 5 500 personnes survivantes de violence basée sur le genre, 500 personnes en situation de handicap, 30 structures de santé et assurera la prise en charge chirurgicale de 400 femmes porteuses de fistule obstétricale.

A titre de rappel, cette intervention est la seconde phase du projet « Elimination des violences basées sur le Genre au Mali à travers une approche holistique et intégrée d’offre de services de qualité au niveau national » qui a été financé par l’AICS de 2020 à 2023 et dont les leçons apprises et recommandations ont alimenté cette nouvelle phase.

