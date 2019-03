Le Président de l’Observatoire pour les élections et la bonne gouvernance au Mali – OBSERVATOIRE, Ibrahima Sangho, après avoir appuyé des Organisations de la société civile en Côte d’Ivoire lors de l’élection présidentielle de 2015 (avec OSIWA) et au Bénin lors de l’élection présidentielle de 2016 (avec OSIWA), a été cette fois-ci sollicité par l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) pour effectuer une mission d’appui à la Société civile électorale aux Comores du 20 au 31 mars 2019.

En effet, dans la perspective des élections anticipées du Président de l’Union et des Gouverneurs des îles et sur la base des recommandations de la mission d’évaluation électorale déployée du 28 février au 7 mars 2019 aux Comores, l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) a décidé d’apporter un appui multiforme à certaines institutions impliquées dans le processus électoral et à la société civile.

C’est dans ce cadre que Monsieur Ibrahima Sangho, en tant qu’Expert électoral et Président de l’Observatoire pour les élections et la Bonne Gouvernance, a partagé avec l’Observatoire des Élections aux Comores (OBSELEC) l’expérience malienne de la Situation Room Électorale ou Cellule de veille électorale expérimentée en 2013 à travers le Pôle d’Observation Citoyenne Électorale (POCE) et en 2018 avec le Pool d’Observation Citoyenne du Mali (POCIM).

Il a également appuyé l’OBSELEC, à travers des conseils avisés sur son plan de déploiement des Observatrices/Observateurs, sa collecte des données et sa communication électorale, lors du premier tour du scrutin des élections du Président de la République et des Gouverneurs des îles autonomes qui s’est tenu le dimanche 24 mars 2019 en Union des Comores.

Bamako, le 30 mars 2019

Le Bureau Exécutif

