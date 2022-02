Dans un communiqué dont nous avons reçu une copie, les forces armées maliennes ont neutralisé 22 terroristes et arrêté plusieurs dont des chefs de bases et de guerre.

Communiqué

Les forces armées maliennes FAMA continuent, les acquis opérationnels face à des terroristes de plus en plus fébriles en débandade adoptant l’évitement et se dissimulant dans la population comme mode d’action. Cependant, ils disposent des capacités de nuisance reposant désormais sur la pose des engins improvisés, le sabotage des réseaux GSM les tirs indirects et récemment des civils pris comme boucliers humains

L’état major général des armées porte à la connaissance de l’opinion que les forces armées maliennes maintiennent leur dynamique offensive de recherche et de destruction des terroristes et leurs sanctuaires dans le cadre du plan Maliko et de l’opération Keletigui

Dans le dernier communiqué de l’état major général des armées en date du 16 février 2022 faisant état des activités de routine il a et procédé à l’intensification de la recherche du renseignement et les contrôles de zine particulièrement au centre et au sud du pays les actions majeures de la semaine se résument comme suit

Sur le théâtre est de l’opération Maliko

L’unité légère de reconnaissance et d’intervention 3 ULR3 des FAMA et le Task groupe Takuba” ont continué les reconnaissances offensives dans le liptako à la recherche des sanctuaires terroristes dans le secteur de indelimane et de Ménaka.

Suite à la forte attrition enregistré par les terroristes consécutive aux combat du 18 février 2022, les unités FAMa continent les reconnaissances et les patrouilles principalement orientées vers la sécurisation et la protection des populations civiles dans le secteur de Tessit à un ennemi adoptant désormais l’évitement.

Sur le théâtre centre de l’opération Maliko

Dans la région de Tombouctou les efforts ont portés sur la précision du renseignement ayant conduit à l’arrestation 08 terroristes tous activement recherchés dont : 02 chefs de base Abdou et Mahamadou Barry

01 chef de guerre Boubacar Nouhoum Diallo dit Matiel

Les indices collectés sur les lieux de l’assassinat des 03 policiers à Tombouctou, le 21 février 2022 permettent d’orienter les recherches sur deux terroristes déjà identifiés et sévissant dans le secteur de Ber avec des assassinats ciblés et des poses d’EEI dont le dernier incident à été commis sur la route Tombouctou Ber

Dans les régions de Ségou, Mopti et Bandiagara, les reconnaissances offensives dans différents secteurs ont un bilan de: 15 bases terroristes démantelés

19 terroristes neutralisés dont hassane Sangaré ayant conduit l’attaque contre le détachement FAMa de Sokoura en août 2020 et 15 suspects interpellés

02 suspects Mauritanien interpellés libérés et remis à l’ambassade

34 motos récupérés et 15 autres détruites, 37 téléphones récupérés

03 batteries de mise en œuvre des EEI récupérées

08 engins explosifs improvisés récupérés et détruits

Des renseignements recoupés ont permis de localiser et interpeller un complice indicateurs terroriste installé à point À ( au bord du pont de Mariama) pour informer sur les mouvements FAMa sur les axes markala Niono et Markala Macin

En zone sud

Dans la région de bougouni , les unités FAMa ont détruits à l’artillerie une base terroriste dans la forêt de tela ( arrondissement de kignan) avec un bilan de : 03 terroristes neutralisés

02 pistolets mitrailleuses et 04 chargeurs gamis récupérés

Des matériels de fabrication d’EEI récupérés

Dans la région Nara, les efforts ont portés sur la collecte, la précision des renseignements et la localisation des cibles avec un bilan de : 03 fusils et des munitions récupérés 07 téléphones récupérés 32 suspects interpellés et relâchés après les investigations de la prévôté.

Par ailleurs, les reconnaissances offensives sur les sites de dépôt de zakat collectées de force aux populations ont permis de récupérer 25 tonnes de vivre dans les diverses localités des régions de Mopti et de Ségou

L’état major général des armées rassure que les actions de recherche de renseignements, de surveillance de poursuite et neutralisation des terroristes dans leurs sanctuaires et leurs interpellations dans les zones urbaines se poursuivront et que les FAMa s’adapteront aux mode d’action des terroristes.

L’état major général des armées invite la population à se démarquer des terroristes pour minimiser les risques de dommages collatéraux sachant que la leçon apprise pendant ces derniers temps confirme l’emploi des civils comme boucliers humains.

Bamako, le 22 février 2022

Le directeur de l’information et des relations publiques des armées

Colonel Souleymane Dembélé

