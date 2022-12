Trente-neuf (39) agents de la Santé et de la Protection Sociale, toutes catégories confondues, ont reçu des distinctions de la nation. A cet effet, la famille de la santé et du Développement Social est réunie afin de rendre un hommage à ses membres émérites pour leur contribution à l’exécution des missions assignées au département de la santé et du Développement Social. Les distinctions attribuées sont au titre de chevalier de l’Ordre National du Mali ; Commandeur de l’Ordre du Mérite de la santé; Officier de l’Ordre du Mérite de la santé ; Chevalier de l’Ordre du Mérite de la santé et la médaille de l’étoile d’argent du Mérite national avec Lion Debout.

Très émue, le ministre de la Santé et du Développement Social, Mme Diéminatou SANGARE, a mis à l’honneur ces agents du noble et exaltant métier consistant à servir les autres dans des circonstances difficiles. Appréciant ces distinctions à leur juste valeur, le ministre SANGARE a félicité les récipiendaires en leur demandant de faire davantage preuve de persévérance dans leurs domaines respectifs. « Vous avez certes des statuts et des parcours très différents. Au-delà de cette diversité, vous vous êtes battus comme de lions et des lionnes sur l’étendue du territoire pour les mêmes idéaux et les mêmes valeurs qui structurent vos métiers et inspirent respect et admiration ». a- t- elle rappelé.

Très sensible à tant d’honneur, le Directeur Général de la CMSS, Ichaka KONE, a dit que « C’est toute la CMSS qui a été gratifiée par cette médaille. Aussi, je la dédie à l’ensemble du personnel. Nous sommes arrivés à ça main dans la main. C’est pourquoi, j’invite tout un chacun à serrer davantage la ceinture pour porter haut le flambeau de la réussite et en relevant tous et toutes ensemble, les nombreux défis qui nous attendent ».

Fatoumata Mah Thiam KONE, SCOM/CMSS

