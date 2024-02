La Direction Générale des Impôts (DGI) a honoré ses 25 partants à la retraite à travers une cérémonie grandiose marquée par la remise des attestations pour leur service rendu à la DGI. C’était le lundi dernier dans l’enceinte de la Direction Générale des Impôts en présence du chef de cabinet du ministère de l’Economie et des Finances.

Fier d’être parmi les membres de la grande famille des impôts, ces 25 partants à la retraite étaient tous présents avec leur famille à leur cérémonie de départ à la retraite. Chaque partant à la retraite a eu une attestation de reconnaissance de la Direction Générale des Impôts. Ils sont composés de 11 inspecteurs des impôts, 10 contrôleurs, trois (3) agents contractuels et un (1) adjoint des impôts. Pour le directeur général des impôts, Mathias Konaté, au nom du département de tutelle, au nom de tout le personnel des Impôt, de toute la famille des Impôts, a exprimé sa profonde reconnaissance pour leur apport de qualité à l’évolution et aux progrès de l’administration pour aussi les moments de partage et de solidarité. ‘’ L’administration fiscale actuelle dont nous sommes aujourd’hui tous fiers, est le fruit de pratiques et de traditions administratives plus que cinquantenaires. Votre génération y a pris une part importante, marquante, devrais-je dire’’, a affirmé le directeur général Konaté. Il ajoute que la Direction Générale des Impôts aura encore besoin pour un temps des conseils et des éclairages des retraités sur les sujets qui intéressent l’administration. ‘’ Je vous remercie tout court pour les loyaux services rendus aux impôts. Vos efforts ont permis de soutenir à bout de bras l’Etat car sans ressources, aucun Etat n’est viable. Je vous souhaite longue vie pour bien profiter du repos du guerrier, de l’amazone que vous fûtes’’, a-t-il prononcé.

Sur les retraités, le directeur général des Impôts affirmé qu’ils doivent fiers de leurs parcours, tout simplement fiers d’eux, d’avoir servi avec bonheur et honneur pendant des décennies et d’avoir la chance d’être admis à la retraite en toute santé.

Selon le porte-parole des partants à la retraite, Sidiki Loki Diallo, si cette cérémonie constitue un moment de fête, elle n’en constitue pas moins un moment de douloureuse séparation, c’est une fête parce qu’elle magnifiques années de dur labeur de ceux-là qui, des années durant, ont consacré toutes leurs forces et leurs énergies au service de l’Etat. ‘’ Elle est une douloureuse séparation en ce sens qu’elle consacre de manière solennelle la fin des relations quotidiennes de travail et de collaboration tissées durant de nombreuses années’’, a laissé entendre le tout nouveau retraité Diallo.

En reconnaissance à la Direction Générale des Impôts, Sidiki Loki Diallo a remercié les travailleuses et travailleurs des Impôts malgré leurs multiples occupations ont tenu à être présent à cette cérémonie grandiose. ‘’ Mes remerciements vont également au bureau de la section syndicale des Impôts pour ses efforts constants de recherche d’amélioration des conditions des travailleurs (en activité ou à la retraite). La prorogation de 4 à 10 ans de la jouissance des fonds communs en est la parfaite illustration’’, a-t-il reconnu. Sidiki Loki Diallo aussi a félicité toute la Direction Générale des Impôts sans oublier personne pour l’atteinte des objectifs de recettes au titre de l’exercice 2023, avec des réalisations de 1 171 852 000 000 de francs CFA contre un objectif fixé à 1 166 775 000 000 francs CFA, soit un taux de réalisation de 100%. ‘’ Elle confirme encore une fois de plus sa place de premier pourvoyeur des recettes de l’Etat’’, a-t-il évoqué.

Diakaridia Sanogo

Commentaires via Facebook :