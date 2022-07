Dakar a abrité, du 28 juin au 5 juillet dernier, l’édition 2022 de la Pan-African Robotics Competition. Pour leur cinquième participation, les équipes du Mali ont remporté trois médailles d’or sur les quatre possibles. De retour à Bamako, les « petits génies de la robotique » ont présenté, ce vendredi 15 juillet, leurs médailles à Amadou Keita, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique.

« L’Impact durable ». C’était le thème de l’édition 2022 de la compétition africaine de robotique. Le Mali a compéti dans chacune des quatre catégories. L’équipe ingénieurs «Team Engineer », composée d’étudiants, avait pour mission, de se baser sur l’intelligence artificielle, pour imaginer comment les robots pourraient exécuter des tâches jusque-là exercées par les humains. Pour relever les défis, la « Team engineer » a misé sur la «livraison autonome de colis ». Ils ont développé un logiciel pour faire fonctionner un robot mobile à roues afin d’accomplir la livraison de colis.

Ce projet de la « Team engineer » a remporté l’or à Dakar. Au total 35 pays étaient présents à cette compétition avec 75 équipes. En plus de « Team engineer », les équipes « Team Tech » et « Team Makers » du Mali sont aussi revenues avec l’or. Sur le thème de l’impact durable, l’équipe Team Makers a présenté son projet «Baloso». Les lycéens maliens ont conçu une ferme intelligente et interconnectée, avec des unités sécurisées de conservation des récoltes. Selon Malick Kassé, coach de cette équipe, il s’agissait de développer des solutions contre la famine « Zéro Faim », tout en utilisant le Design Thinking, une approche de l’innovation centrée sur l’humain.

Robots Mali… en quête de statut juridique

Les équipes nationales de robotique sont créées et entraînées par Robots Mali, un centre d’éducation à la robotique et à l’intelligence artificielle. Robots Mali, qui existe depuis 2014, a été officiellement reconnu en 2018. Cette reconnaissance a été marquée par l’octroi d’un local à l’École normale d’Enseignement Technique et Professionnel (ENETP) à Kabala. Malgré sa vocation nationale, Robots Mali n’a toujours pas de statut juridique et ne reçoit en conséquence aucun financement public.

Les activités du centre et ses déplacements sont financés grâce à l’appui de partenaires notamment l’UNICEF dont la représentante au Mali a fait le déplacement à la cérémonie de présentation des médailles au ministre. « Ce manque de statut juridique est source de plusieurs difficultés », a souligné Seydou Katikon, responsable administratif à Robots Mali. Pour le voyage à Dakar, explique-t-il, les enfants ont passé quatre nuits à la frontière avec le Sénégal. « A cause de l’embargo, il fallait appeler pour obtenir les autorisations nécessaires. Le centre n’étant rattaché à aucun service technique de l’Etat, cela a pris du temps », a détaillé Seydou Katikon.

« J’ai instruit à mon équipe d’examiner le statut du centre », a indiqué le ministre Amadou Keita, qui s’est dit “désolé” de la mésaventure subie par les enfants. Le ministre Keita espère que la question de statut sera vite réglée peut-être avant la compétition mondiale de robotique prévue aux Etats-Unis en 2023. Le Mali y sera représenté par l’équipe « Team TECH ». A Dakar, seule l’équipe « Team Stars » du Mali n’a pas brillé.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

