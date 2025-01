En guise de reconnaissance au résultat exceptionnel réalisé par les services des impôts du district de Bamako, le Collectif des agents des impôts pour le changement a remis vendredi dernier un Ciwara au directeur des impôts du district de Bamako, Hamet Bagayoko. L’enceinte de la direction des impôts du district a servi de cadre à cette cérémonie de remise.

La cérémonie de remise de Ciwara s’est déroulée à la suite d’une cérémonie très sobre mais riche en enseignements et symboles au regard de l’immense travail accompli par le récipiendaire. C’est pourquoi en lui remettant cette distinction, le président du Collectif des agents des impôts pour le changement, Salif Kouyaté dit Général, inspecteur des impôts, a félicité le directeur des impôts du district de Bamako Hamet Bagayoko qui, à l’en croire, mérite amplement cette distinction.

“Les résultats atteints par de Hamet Bagayoko depuis qu’il est à la tête des impôts du district de Bamako sont inédits. Pour preuve, depuis que le service des impôts existe en République du Mali, c’est la première fois que les six centres du districts et les deux CIM parviennent à atteindre leurs objectifs de recettes. Par exemple au Centre II, l’objectif de recettes était de 12 milliards F CFA, au Centre I, c’était 8 milliards F CFA, tous ces centres ont atteint les prévisions à l’image des autres, ce qui ne s’est jamais passé dans notre pays”, a poursuivi le président du Collectif des agents des impôts pour le changement.

Il a révélé que par le passé, certains centres du district ne parvenaient même pas à atteindre la moitié de leurs objectifs de recettes. Le président du Collectif s’est dit convaincu que ce résultat n’est autre que le fruit de la bonne organisation au niveau de la direction des impôts du district de Bamako, avec un sens managérial, l’esprit d’écoute et d’équipe.

En recevant sa distinction, le directeur a remercié le président du Collectif des agents des impôts pour le changement et l’ensemble de son équipe pour ce Ciwara qui lui va droit au cœur. “Recevoir ce trophée me va droit au cœur et mon vœu le plus ardent est de voir mes cadets travailler et recevoir la même distinction”, a souligné M. Bagayoko, ajoutant que cette distinction est non seulement le fruit d’un travail d’équipe mais aussi le résultat d’une longue bataille de recherche des recettes l’année dernière et cette année.

“En 2023, nous avons réussi un objectif de 148 milliards F CFA, nous avons atteint et même dépassé cette prévision de recettes avec un taux de réalisation de 103 %. En 2024, nous avions réussi un objectif de recettes de plus 162 milliards F CFA. Avant même le 31 décembre, nous avons atteint cet objectif avec un bonus de plus de 3 milliards F CFA, soit 102 %”, a précisé le directeur des impôts du district qui a dédié ce Ciwara à ses chefs hiérarchiques, à toute l’équipe de la DID et à sa famille.

“Ce résultat réalisé au niveau du district de Bamako est surtout à l’actif des agents et des responsables, qui sont au niveau des centres et des CIM. Moi, je ne fais que manager”, a précisé Hamet Bagayoko. Tout en donnant l’engagement que pour 2025, ils vont aussi maintenir le cap en continuant dans la même dynamique.

Il a précisé que pour cette année, les impôts d’une manière générale doivent mobiliser 1387 milliards F CFA contre 1260 milliards FCFA, soit une hausse de 127 milliards F CFA. “A la fin de ce mois ou en début février, il y aura la répartition de cet objectif global annuel entre les différentes structures opérationnelle de l’administration fiscale. C’est après cette répartition que nous saurons le montant que nous allons mobiliser au niveau de la DID”, a déclaré M. Bagayoko. En plus d’être président du Collectif des agents des impôts pour le changement, Salif Kouyaté est aussi président de l’Association Espoir Mali Kô pour le développement durable, une association implantée à l’intérieur du pays mais aussi dans la diaspora et qui a inscrit ses missions dans le cadre du soutien aux activités de la Transition. Aoua Traoré et KT

Commentaires via Facebook :