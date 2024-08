Mali : la CNOP outille les femmes et les jeunes de San et de Tominian sur les textes et lois portant sur le foncier Agricole

En vue de renforcer les connaissances et les capacités des femmes rurales et des jeunes ruraux pour un meilleur accès aux terres agricoles sécurisées, la Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali (CNOP) a organisé lundi un atelier de formation à l’intention des membres de la Fédération nationale des femmes rurales (FENAFER) et de la Fédération nationale des jeunes ruraux (FENAJER) de San et de Tominian sur les textes et lois portant sur le foncier Agricole au Mali. C’était dans la salle de conférence de la CNOP sous l’égide de son président Ibrahima Coulibaly.

Cette rencontre entre dans le cadre de la diffusion de la loi foncière agricole au niveau des territoires. Organisée par la Coordination Nationale des Organisations Paysannes du Mali (CNOP) en collaboration avec ses partenaires, l’objectif général de cette formation est de doter les membres de la Fédération nationale des femmes rurales (FENAFER) et de la Fédération nationale des jeunes ruraux (FENAJER) de la CAFO locale et du CNJ San et de Tominian de connaissances et de compétences afin qu’ils soient à mêmes de contribuer à l’accès sécurisé des femmes rurales et des jeunes aux terres Agricoles.

Plus spécifiquement, il s’agira entre autres de : Faire connaître aux participants le contenu de la loi d’orientation agricole notamment, les articles favorables aux femmes et aux jeunes quant à leur accès à la terre ; Faire connaître aux participants le champ d’application de la loi foncière agricole; – Faire connaître aux participants le régime foncier Agricole ; Maîtriser la sécurisation des droits fonciers Agricoles et des organes de gestion du foncier agricole selon la loi foncière agricole; et enfin Faire connaître aux participants les contentieux agricoles.

Le président du CNOP, Ibrahima Coulibaly, a rappelé la genèse de l’adoption de la loi foncière agricole par le gouvernement malien. Laquelle loi avait été annoncée dans la loi d’orientation agricole adoptée en 2006. C’était une phase cruciale pour le développement de l’agriculture du Mali. Dans la mesure où le développement rime avec la sécurité foncière. « Il y a trop d’injustices dans le domaine foncier en Afrique et plus particulièrement au Mali où on voit des familles spoliées, dépossédées de leurs terres. Parce que la terre a pris de la valeur durant cette dernière décennie », juge Ibrahima Coulibaly.

A l’en croire, le seul moyen d’amener la paix surtout que le Mali est déjà dans un conflit extrêmement grave et extrêmement violent. Celui-ci, a-t-il dit, est né sur des injustices. « Amener plus d’injustices dans le domaine foncier ne va que déstabiliser davantage le Mali », a-t-il prévenu. A l’en croire, la terre est le seul bien que dispose la majorité des Maliens. « C’est avec cette terre qu’ils se nourrissent et nourrissent les villes », a-t-il expliqué, ajoutant que tous les paysans que tous les paysans maliens ont des droits conférés par l’Etat malien à travers l’adoption de la loi sur le foncier agricole adoptée depuis 2017. « Il faut que les paysans soient informés et qu’ils se préparent à défendre leur territoire et leur champs », a assuré le président de la CNOP.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

