10e session du comité de pilotage du PDI-BS : Le coût global des activités se chiffre à plus de 16 milliards FCFA

Le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Lassine Dembélé, a présidé le jeudi 1er avril, la 10e session du comité de pilotage du Programme de Développement de l’Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué (PDI-BS). C’était dans la salle de conférence de la direction administrative et financière dudit département.

-maliweb.net- Le Programme de Développement de l’Irrigation dans le Bassin du Bani et à Sélingué est une réponse appropriée au phénomène du changement climatique dans les zones de Djenné, Bla, San et Selingué (PDI-BS), a rappelé le secrétaire général du ministère de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche Lassine Dembélé. Son objectif global est de contribuer à l’accroissement de la sécurité alimentaire et à la réduction de la pauvreté dans sa zone d’intervention.

Selon Lassine Dembélé, la 10e session du comité de pilotage du PDI-BS se tient dans un contexte marqué par l’insécurité et la Covid-19 qui ont eu un impact négatif sur l’atteinte des objectifs fixés pour l’exercice 2020. Toutefois, affirme-t-il, le PDI-BS a enregistré des résultats appréciables. Parmi ceux-ci on peut noter l’achèvement des travaux de consolidation du périmètre irrigué en maîtrise totale de Maninkoura (915 ha) et des pistes en zone ODRS, l’achèvement des travaux de consolidation et l’extension des aménagements de la phase I du Projet Moyen Bani (PMB) dans la zone de Bla/San sur 10540 nouveaux ha…etc.

Pour le Secrétaire général du ministère de l’Agriculture les enjeux majeurs pour l’exercice 2021 se résument essentiellement à l’achèvement et la réception des travaux du seuil de Djenné en juellet 2021, la conduite des essais de mise en eau de l’aménagement hydro-agricole à la maîtrise totale de Sarantomo (984 ha) et des aménagements en submersion contrôlée du casier de Djenné (5670 ha), la poursuite des travaux du casier Kandra (8844 ha) à Djenné, la finalisation de l’étude d’aménagement de 10 000 ha de bourgoutière…etc.

Le coût global des activités prévues au titre de 2021 se chiffre à plus de 16 milliards FCFA, soit une progression de 28,12% comparé à l’exercice 2020. Ce budget, assure Lassine Dembélé, est à forte composante travaux. Le budget de fonctionnement représente 2,75% du coût global du budget 2021 soit une diminution de 30,65% par rapport à 2020.

Au cours de la présente session, les membres du comité de pilotage plancheront sur le compte rendu de la 9e session du comité de pilotage, l’état d’exécution des recommandations issues de la 9e session, le rapport bilan des activités de 2020 et l’état d’exécution du budget afférent et le programme d’exécution technique et financière (PTEF) 2021.

Avant de terminer, le secrétaire général du ministère a rappelé que le PDI-BS amorce le dernier tournant de son long périple, avec la clôture de l’essentiel des financements extérieur, à l’exception des Accords de Prêts de la BOAD, de la BIDC et de l’Exim Bank de la Corée du Sud, pour lesquels l’essentiel des activités seront exécutées en 2021.

Abdrahamane SISSOKO/Maliweb.net

