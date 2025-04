Festi-Mangue du 25 au 27 avril au Palais de la culture : Une aubaine pour la valorisation de la filière mangue au Mali

Le Festi-Mangue Mali ‘’Mangoro sugu’’ est une initiative portée par Moussa Papa Haïdara, journaliste à l’ORTM. Passionné par les questions de développement local et soucieux de mettre en lumière la richesse agricole du pays, il a porté son choix sur la mise en œuvre d’un cadre festif, de découverte et d’opportunités économiques autour d’un fruit emblématique : la mangue. Cette première édition se tiendra du 25 au 27 Avril 2025 au Palais de la culture Amadou Hampaté Bah.

Placée sous le thème « La valorisation de la filière mangue au Mali et le potentiel économique », la 1ere édition du Festi-Mangue ‘’Mali Mangoro sugu’’ vise à célébrer la mangue sous toutes ses facettes, tout en sensibilisant sur son potentiel économique et social.

Cette initiative, selon Moussa Papa Haïdara, n’est pas le fruit du hasard. Elle découle, dit-il, du constat judicieux que les mangues sont souvent trop chères sur le marché malgré son abondance et que la filière mangue manque de structuration surtout en matière d’exportation. « La filière mangue a beaucoup besoin de structuration, on a aujourd’hui besoin de transformer la mangue afin de permettre aux maliens d’acquérir convenablement plus de variété de mangues.» a-t-il indiqué. A l’en croire, ce festival se fixe comme objectif de valoriser la filière mangue sur toute la chaîne, du producteur au transformateur, en passant par les artisans, les commerçants et les consommateurs.

Un programme riche, varié et alléchant

Selon M. Haïdara, le programme s’annonce riche et varié pour cette 1ère édition. « Ce qui est prévu, c’est d’abord la cérémonie de lancement le vendredi 25 Avril, il y a le dévoilement du Label Mali de la mangue malienne en partenariat avec le ‘’CEMAPI” ; les expositions-ventes, les dégustations, les animations culturelles, les ateliers de transformation, et des panels. Le public pourra y découvrir les multiples facettes de ce fruit tropical qui fait la fierté du Mali » a-t-il déclaré. Avant d’affirmer que ce festival accueillera 50 stands, proposant une grande diversité de produits issus de la mangue notamment les fruits frais, du jus, des confitures, des mangues séchées, les glaces à la mangue mais aussi des dérivés dans les domaines de la médecine et de la cosmétique. Des chefs étoilés, dit-il, seront également présents pour réaliser des démonstrations culinaires autour de la mangue et des concerts durant les trois jours. Il est aussi prévu d’amener des étudiants pour une excursion à Toubana. S’y ajoutent des concours pour rythmer l’événement, notamment celui de la meilleure recette à base de mangue dont la plus likée sur les réseaux sociaux remportera.

Le choix de parrainage porté sur le DG de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé

Pour parrainer cette édition, les organisateurs ont porté leur choix sur le Directeur Général de l’ORTM, Hassane Baba Diombélé. Ce, pour son engagement de longue date en faveur de la promotion de la culture malienne. « On s’est dit que pour cette première édition, il faudrait faire honneur à ce Monsieur, qui fait beaucoup pour la filière mangue et pour la culture malienne » a déclaré le promoteur du Festi-Mangue, avant d’inviter la population malienne à venir découvrir ce fruit et ses potentiels pendant ces 3 jours (du 25 au 27 avril) du festival. Une aubaine pour la filière mangue du Mali !

