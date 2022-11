Le projet de recherche africaine sur l’intensification durable pour la prochaine génération (Africa Rising) a pris fin. A Samanko, au siège de l’ICRISAT, un atelier de clôture a réuni du 1er au 3 novembre dernier, les partenaires du projet. L’objectif était d’annoncer la fin des activités et préparer les impacts durables post-projet.

En 2021, près de 5 000 ménages maliens ont directement bénéficié du projet Africa Rising. Le projet de dix ans, géré par l’ICRISAT, comprend trois projets de recherche sur le développement, soutenus par l’Agence américaine pour le développement international dans le cadre de l’Initiative « Feed the Future ».

Au Mali, Africa Rising a permis à de nombreux petits exploitants agricoles de se sortir de la faim et de la pauvreté grâce à des systèmes agricoles durables. Lesquels ont amélioré l’alimentation, la nutrition et la sécurité des revenus, en particulier pour les enfants et les femmes. « Nous avons beaucoup appris sur le compostage grâce à ce projet », a témoigné N’Fah Coulibaly, agriculteur à Koutiala. « Ainsi, nous avons appris comment mieux fertiliser nos sols tout en dépensant moins d’argent », s’est réjoui l’agriculteur. Et de saluer le projet pour les nouvelles variétés de cultures « bonnes pour la consommation humaine et l’alimentation du bétail ».

« La raison principale de cet atelier est de mettre en évidence un certain nombre de points pour le développement durable dans la communauté. Le premier est d’améliorer la productivité, le deuxième est d’améliorer les moyens de subsistance et le troisième est de préserver l’environnement », a déclaré Dr Fred Kizito, scientifique en chef du projet Africa RISING en Afrique de l’Ouest.

Au terme de l’atelier de trois jours, Dr Fred Kizito a annoncé la clôture du projet et a remercié tous les partenaires, notamment les agriculteurs maliens pour leurs efforts ayant contribué au succès du programme. Le coordonnateur national du projet Africa RISING au Mali, Dr Birhanu Zemadim Birhanu, a également félicité les agriculteurs et toutes les parties prenantes pour leurs actions qui ont permis l’atteinte des objectifs. « Je reste confiant qu’il y aura une continuité et que les activités dans nos différents parcs technologiques au Mali se poursuivront même après le projet », a indiqué Dr Birhanu.

Pour sa part, le directeur scientifique de l’Institut d’économie rurale (IER) Dr Kalifa Traoré a témoigné qu’au cours de la dernière décennie, Africa RISING au Mali a contribué à la formation d’un doctorant, de deux étudiants en Master, d’un étudiant en Licence et de deux techniciens pour l’IER. Selon lui, il a également aidé les petits agriculteurs, les associations et les jeunes à travers des systèmes d’agriculture intensive de manière durable, contribuant ainsi à lutter contre l’insécurité alimentaire.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :