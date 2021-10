Souleymane Fomba rassure les cotonculteurs : « Je suis le mandataire chargé d’organiser les élections…»

Au cours d’une conférence de presse, tenue le 13 octobre 2021, dans la salle de conférence de l’Union nationale des cotonculteurs du Mali, Souleymane Fomba a déclaré qu’il est mandataire judiciaire chargé d’organiser l’élection de la confédération des sociétés coopératives des producteurs de cotons et non candidat.

L’objectif de cette conférence, selon Souleymane Fomba, est d’apporter la lumière sur sa nomination comme mandataire judiciaire chargé des élections. Cette décision de la Cour d’Appel de Bamako fait suite à une requête d’annulation introduite par Bakary Koné auprès du tribunal de la commune III. « En ma qualité de mandataire judiciaire, ma préoccupation tourne autour de l’organisation des élections. Des élections crédibles au sein des différentes faitières des producteurs de coton seront tenues dans un délai de six mois dans toutes les zones CMDT pour élire un président légitime », explique-t-il. A cet effet, dit-il, dans les jours à venir, une tournée à l’intérieur du pays sera organisée pour sensibiliser les paysans et producteurs de coton. Répondant à des accusations, Souleymane Fomba, précise qu’il ne partage aucun lien avec le PDG de la CMDT. « Je suis mandataire judiciaire et non un candidat », rassure, Souleymane Fomba.

Boubacar I Diarra et Mamadou Traoré, stagiaires

Commentaires via Facebook :