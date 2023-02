Dr. Nango Dembélé, PDG de la Cmdt ; « Les partants à la retraite seront un exemple pour la nouvelle génération »

Le personnel de la holding Bamako a dit au revoir ce jeudi 02 février 2023 à 12 de ses collègues, admis à faire valoir leur droit à la retraite. Ils ont été magnifiés à la faveur d’une cérémonie présidée par le président-directeur général de la Cmdt, Dr. Nango Dembélé.

« C’est une tradition à la Cmdt depuis mon arrivée de reconnaitre et magnifier les efforts et les qualités les agents admis à faire valoir leur droit à la retraite. Les partants à la retraite seront un exemple pour la nouvelle génération qui nous rejoint. Ils resteront toujours dans nos cœurs », expliquait-t-il.

Aussi, après avoir adressé ses vœux de nouvel an à l’ensemble du personnel de la Cmdt, il a remercié toutes ces valeureuses personnes, y compris celles de toutes les filiales, qui ont donné toute leur vie à la Cmdt, tout en rappelant leur riche parcours professionnel au sein de l’entreprise.

En effet, après de nombreuses années de service, dont près de 41 ans pour certains, ces cadres admis à faire valoir leur droit à la retraite ont servis la Cmdt avec loyauté, professionnalisme, ponctualité, assiduité et dévouement.

« Comme chaque année, la Cmdt n’a pas dérogé à la tradition en organisant cette cérémonie de départ à la retraite des travailleurs. C’est un jour mémorable que tous aspirent à y participer, beaucoup d’émotion et d’espoir. Vous méritez toute notre reconnaissance et notre respect », a rappelé M. Dramane Konaté, secrétaire général du comité syndical de la holding Cmdt, usine de Bamako.

Pour lui, leurs camarades partants à la retraite ont donné le meilleur à la Compagnie malienne de développement des textiles pour qu’elle soit la locomotive de l’économie malienne.

« C’est l’occasion pour nous d’imiter les valeurs qui ont caractérise vos parcours. Nuit et jour vous avez donné le meilleur de vous-même sans relâche avec courage et abnégation. Toutes nos excuses pour les imperfections qui se sont déroulées au cours de votre carrière. Nous sommes et restons toujours à votre disposition pour les conseils et bénédictions », dira M. Konaté.

Il s’agit aussi d’un moment particulier de la vie des partants à la retraite car il conclut leurs carrières si riches et variées.

« Nous partons riches d’amitié, de fraternité et de bons souvenirs que nous souhaitons garder pour toujours. Nous ne regrettons pas cette belle époque de nos vies et sommes heureux de laisser nos places à une nouvelle génération pleine de promesses et d’espoirs à la Cmdt. Nous prions le bon Dieu pour que la Cmdt remporte encore plus succès », a déclaré la porte-parole des retraités, M. Mahamadoun Abdoulaye Touré.

A l’endroit de ses désormais anciens collaborateurs, il conseille : « Restez unis et solidaires pour que survive l’esprit de famille Cmdt. L’union fait la force et toute victoire est collective. Nous vous rassurons de notre entière disponibilité à accompagner la Cmdt chaque fois que besoin se fera ».

A noter qu’en guise de reconnaissance et de remerciements, chaque retraité a reçu symboliquement un certificat et un cadeau.

Adama DAO

Commentaires via Facebook :