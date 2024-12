Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires 17 projets humanitaires mis en œuvre au Mali pour près de 4 milliards F CFA de 2020 à 2024

De 2020 à nos jours, le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires a mis en œuvre 17 projets humanitaires dans les domaines de la sécurité alimentaire, de la santé, de l’éducation, de l’eau et de l’assainissement pour un coût global de 7 200 000 de dollars US, soit près de 4 milliards de F CFA.

Pour rappel, le Royaume d’Arabie saoudite s’est engagé depuis des décennies “à promouvoir le développement durable dans les pays à revenu intermédiaire et faible et à réduire le fossé économique qui maintient les pays sous le joug de la pauvreté, sape leurs capacités à répondre aux besoins des franges vulnérables, et empêche leur accès égal aux ressources”. Et le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires a été mis en place afin d’assurer la gestion et la coordination de l’aide du Royaume destinée au monde entier dont le Mali. Cet organisme purement humanitaire a vu le jour en 2015. Et depuis, le Centre a mis en œuvre de nombreux projets avec ses partenaires. Dans ces actions, le Centre met un accent particulier sur les groupes les plus vulnérables, notamment les femmes et les enfants. “Agissant au nom du Royaume d’Arabie saoudite, le Centre a contribué à soulager les souffrances de millions de personnes dans le besoin à travers le monde”.

Au Mali, le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires est présent depuis 2020 à travers le financement de nombreux projets d’aide humanitaire. Ainsi, 17 projets ont été mis en œuvre dans diverses régions du Mali de 2020 à nos jours pour un coût total d’environ 7 200 000 de dollars US, soit près de 4 milliards de F CFA.

Lors du lancement de distribution des kits alimentaires à 43 400 bénéficiaires, le directeur de l’ONG Al-Farouk, A. Check Ibrahim Kontao a estimé que le Centre Roi Salman est une organisation de premier plan dans le domaine de l’aide humanitaire à l’échelle mondiale. “Il s’efforce de fournir un soutien de haute qualité aux catégories les plus vulnérables dans plus de 100 pays à travers le monde. Le Centre a déjà mis en œuvre des projets humanitaires au Mali dans les domaines de l’eau et de l’assainissement, de la sécurité alimentaire, de la santé et de l’éducation.

Ce soutien vient renforcer les valeurs de générosité et de bienveillance du Royaume d’Arabie saoudite, tant au niveau de sa direction que de son peuple, des valeurs transmises de génération en génération. C’est une illustration fraternité islamique évoquée”. Parole du directeur de l’ONG Al-Farouk. Avant de prendre l’engagement d’exécuter les projets financés par le Centre Roi Salman pour le secours et les actions humanitaires avec la qualité requise, honorant ainsi la réputation et la position internationale du Centre. “Cela, tout en respectant scrupuleusement les valeurs et les principes régissant le travail humanitaire. Cette mission sera accomplie avec professionnalisme et intégrité, si Dieu le veut”, soulignera-t-il.

El Hadj A.B. HAIDARA

Pour venir en aide aux couches défavorisées:

1710 cartons de carcasses de mouton offertes au Mali par l’Arabie saoudite

Trois conteneurs remplis des carcasses de mouton ! C’est la quantité du don offert par le Royaume d’Arabie saoudite au gouvernement du Mali en vue de soulager les personnes nécessiteuses. Plusieurs structures de santé, des associations religieuses, des orphelinats ont tous eu leur part sous la supervision de la direction nationale du développement social. Un geste fortement apprécié par les bénéficiaires surtout en cette période de fin d’année.

Le don de 1710 cartons de carcasses de mouton provenant de la viande sacrificielle du Hadj 2024 a été réceptionné, le samedi 21 décembre 2024 dans la cour de Bolloré à Sotuba par le directeur national adjoint du développement social, Kassim Kéita, en présence des représentants de plusieurs services rattachés au ministère de la Santé et du Développement social.

L’ambassade du Royaume d’Arabie saoudite au Mali était représentée par le chargé d’affaires, Fahad Alotaibi, accompagné de ses proches collaborateurs. Devant le diplomate saoudien, l’on a procédé à l’ouverture des trois conteneurs contenant près de 47 tonnes de la viande.

Avec ce don, le Royaume d’Arabie saoudite sous le leadership du Serviteur des Deux mosquées, le Roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud et du Prince héritier, Mohammed Ben Salman, respecte une tradition instaurée depuis plusieurs années. Il s’agit de venir en aide aux couches défavorisées. Et ces viandes contribueront à soulager de nombreuses familles nécessiteuses. Et pour le partage, une commission a été mise en place afin de prendre en compte chaque couche et structure dans le besoin. Et cela, dans la plus grande transparence totale. Ainsi, plusieurs structures de santé, des associations religieuses, des mosquées, des orphelinats ont leurs parts.

En recevant des cartons de viande, on sentait une grande joie sur le visage de certains bénéficiaires. “Vraiment, c’est la grande joie pour nous. Grâce à ce don, de nombreuses familles vont dignement manger la viande surtout en cette période de fin d’année. Ce don du Royaume d’Arabie saoudite au Mali n’est surprenant pour nous puisque ce sont deux pays frères et amis. Et l’Arabie saoudite a toujours respecté cette tradition. Nous profitons de l’occasion pour saluer et remercier le Serviteur des Deux Mosquées Saintes, le Roi Salman et le Prince Héritier Mohammed bin Salman pour ce geste humanitaire à l’endroit du peuple malien”, nous a confié un bénéficiaire, la voix étreinte par l’émotion.

“Nous sommes là aujourd’hui pour la distribution du don offert par nos amis et frères saoudiens. Au nom du président de la Transition, du Premier ministre et du ministre de la Santé et du Développement social, ce don de carcasses de mouton du Royaume d’Arabie saoudite à l’État du Mali s’inscrit dans le cadre des traditions, depuis plusieurs années. L’Arabie saoudite fait ce don au Mali après le Hadj qui l’a précédé”, a précisé l’un des responsables de la direction nationale du développement social. Avant de préciser que : “Ce don est un appui important dans le contexte actuel. Nous pensons que ça va servir aux populations qui en ont réellement besoin. Donc, c’est pour les populations nécessiteuses et rien que pour les populations nécessiteuses, c’est important de le rappeler”.

Notons que les relations existantes entre le Mali et l’Arabie saoudite sont cordiales, dans le cadre d’une religion musulmane du juste milieu, d’amour, de fraternité, de justice, de paix et de cohabitation avec les autres.

Les deux pays sont liés par des liens historiques qui remontent au 13e siècle. Ils se sont cristallisés avec l’indépendance du Mali, le 22 septembre 1960, puisque le Royaume d’Arabie saoudite a été l’un des premiers pays à reconnaitre cette souveraineté et à établir des relations diplomatiques le 29 octobre, soit seulement, un mois après la proclamation de l’indépendance du Mali. Une preuve de l’excellence de ces relations à tous les niveaux.

Depuis le 12 novembre 2024, l’Arabie saoudite a un nouvel Ambassadeur accrédité au Mali. Il s’agit de S. E. M. Abdullah Saleh Saber. Il s’agira pour le diplomate saoudien de consolider les acquis dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux pays frères et amis.

