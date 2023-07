L’Ambassade de la République populaire de Chine au Mali en collaboration avec l’Ispric a organisé, du lundi 03 au mardi 04 juillet, un colloque sino-africain sur thème : « La démocratie populaire intégrale de la Chine, un modèle gagnant : quelle inspiration pour l’Afrique ?». La cérémonie d’ouverture s’est déroulée le lundi 03 juillet en présence de l’Ambassadeur de la Chine au Mali, Chen Zhihong, et des membres du gouvernement malien.

La Chine œuvre à promouvoir la démocratie en fonction de ses conditions et réalités nationales. C’est ce qu’a déclaré l’Ambassadeur de la République Populaire de la Chine au Mali, Chen Zhihong, selon qui « la démocratie de la Chine est celle du peuple dont la nature et l’essentiel consistent à assurer que le peuple est maître du pays ». Sous la conduite du parti communiste chinois, affirme-t-il, la démocratie populaire intégrale de la Chine qui associe la démocratie électorale et la démocratie consultative, combine élection démocratique, consultation démocratique (…) de sorte que la volonté du peuple est reflétée dans tous les maillons et aspect de la vie politique et sociale de l’Etat.

« Elle associe la démocratie du processus et celle du résultat, la démocratie procédurale et celle substantielle, la démocratie directe et celle indirecte et la démocratie du peuple et celle de la volonté de l’Etat », a expliqué l’ambassadeur Chen Zhihong au Mali. Et le diplomate chinois de magnifier la démocratie de son pays : « C’est une démocratie qui s’étend sur toute la chaîne, dans toutes les dimensions et tous les domaines. C’est la démocratie populaire la plus vaste, la plus réelle et la plus utile ».

La démocratie est la valeur commune de l’humanité. Toutefois, souligne l’ambassadeur Chen Zhihong, il n’est pas de modèle unique applicable à tous les pays du monde. « La civilisation humaine, si l’on compare à un jardin, devrait être un lieu multicolore dans lequel les démocraties de différents pays s’épanouissent ».

Ce colloque de deux jours (3 et 4 juillet) sera l’occasion de repenser les démocraties africaines, à partir d’une réflexion sur le modèle chinois qui possède des particularités. Cette initiative permet de créer une véritable plateforme d’échange et de dialogue entre experts d’horizons et de spécialités certes différents mais complémentaires.

Le Mali se reconnaît pleinement dans le thème « La Démocratie populaire intégrale de la Chine, un modèle gagnant : quelle inspiration pour l’Afrique ? », a rappelé le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Abdoulaye Diop a indiqué que le thème pose la problématique d’un enjeu véritable, celui de la spécificité des modes de gouvernance, adaptés à des sociétés plurielles, variées et si différentes qu’il serait illusoire de croire en un modèle universel qui pourrait être « copié-collé » à toute situation, pour parler comme la jeune génération.

Il faut rappeler que ce colloque sera animé par des panélistes comme l’ancien ministre malien Ousmane Sy et Dr. Saran Daraba KABA, ancienne ministre de la Guinée Conakry. Sa clôture est prévue pour le mardi 04 juillet.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

