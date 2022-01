Le nouvel Ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali s’appelle Driss Isbayene. Celui qui remplace Hassan Naciri, nommé au Sénégal, fut Ambassadeur en Guinée, Sierra Leone et Libéria.

Né le 28 mai 1963 à Afourer (province d’Azilal) Driss Isbayene est le nouvel ambassadeur du Royaume du Maroc auprès de la République du Mali. Ce diplomate est titulaire d’une licence en droit public à l’Université Mohammed V d’Agdal à Rabat et d’un diplôme des études approfondies (DEA) en sciences politiques à l’Université Paris-I à Panthéon Sorbonne en France.

Driss Isbayene était depuis octobre 2016 ambassadeur de Sa Majesté le Roi en République de Guinée, Sierra Leone et Liberia. Il a entamé son parcours professionnel en août 1988 en tant qu’attaché des affaires étrangères à la direction des affaires africaines et asiatiques, auprès du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération, puis secrétaire des affaires étrangères à la même direction de 1989 à 1993. Il a, par la suite, occupé plusieurs autres postes, notamment celui de ministre conseiller, chef adjoint de mission à l’ambassade du Royaume du Maroc en Ethiopie de juillet 2009 à avril 2011, et de conseiller diplomatique au cabinet du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de septembre 2012 à octobre 2016. Il a également occupé le poste de chef-adjoint de la mission permanente du Royaume du Maroc auprès des Nations Unies et autres Organisations internationales à Genève, en Suisse, ainsi que celui de conseiller auprès du bureau de la coordination avec la Minurso à Lâayoune.

Driss Isbayene est marié et père de deux enfants.

A.B. HAIDARA

