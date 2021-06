Forum économique Mali-Sénégal : Sous le signe du renouveau du partenariat économique entre les deux pays

Cette rencontre qui se tient 16 ans après la 1ère édition tenue en avril 2005 à Bamako, est placée sous le thème du renouveau du partenariat économique sénégalo-malien. La rencontre a été l’occasion pour les officiels sénégalais et maliens de magnifier l’excellence des relations de coopération existant entre les deux pays.

Pour le ministre du Commerce et des PME du Sénégal, Madame Assome Aminata Diatta, il s’agira de jeter les bases d’une nouvelle collaboration, à travers la revitalisation des échanges et surtout asseoir une collaboration fructueuse, plus étroite entre les acteurs du Secteur privé des deux pays.

A rappeler que la dernière Grande commission mixte de coopération entre les deux pays, tenue en 2005, constitue le cadre du renforcement des relations privilégiées entre les deux pays, eu égard à la volonté commune des deux Chefs d’Etat, d’impulser une nouvelle dynamique à nos relations bilatérales, soulignera Mme le ministre Assome Aminata DIATTA, qui rappellera, la mise en œuvre très prochaine d’un accord de coopération en matière de commerce et de transit avec le Mali, en voie de signature.

La mise en place d’un tel cadre conjoint de concertation et de suivi des questions de commerce et de transit vise à renforcer le dynamisme de nos échanges commerciaux, avec comme ambition de : faciliter les échanges commerciaux entre les parties ; d’assurer la fluidité de la circulation des marchandises en transit à travers les territoires des parties ; de renforcer la coopération pour la mise en place du Conseil d’affaires sénégalo-malien.

Dans cette perspective, l’Union nationale des Chambres de commerce, d’industrie et d’agriculture du Sénégal et la Chambre de commerce et d’industrie du Mali ont convenu de signer un protocole d’accord, dont l’instrument principal de mise en œuvre sera le Conseil d’affaires sénégalo-malien (CAISM).

Pour le représentant du ministre malien de l’Industrie, du Commerce et de la Promotion des Investissements, le Conseiller technique, Boubacar Ballo, le nouveau cadre de coopération qui sera mis en place, devra contribuer inlassablement, à lever toutes les barrières et faciliter la libre circulation des biens et services.

Abondant dans le même sens, Madame le ministre Assome, martèlera la volonté des deux pays à travailler sans cesse à lutter fermement contre toutes les tracasseries administratives, les barrières non-tarifaires et les pratiques anormales le long du corridor Dakar-Bamako et aux frontières conformément aux textes de la CEDEAO.

Ont pris part à ce Forum économique Mali / Sénégal :

Son Excellence Monsieur Biram Mbagnick Diagne, Ambassadeur du Sénégal au Mali, l’Ambassadeur du Mali au Sénégal, le Président de la Chambre de commerce et d’industrie du Mali, Youssouf Bathily, ainsi que de nombreux opérateurs économiques.

