Initié par l’Agence pour la Promotion de l’Investissement du Mali en collaboration avec l’Institut des Hautes Etudes du Mali (IHEM) et Africain policy Dialogue, la conférence intitulée ‘’ une nouvelle ère pour l’entreprenariat des femmes’’ a permis à Bamako le jeudi 25novembre dernier de faire l’état de l’entreprenariat féminin au Mali.

Les résultats de l’étude sur l’état de lieu de l’entreprenariat féminin décrivent un tableau sombre de la situation des entrepreneures du Mali. Le document projeté para Mme Coumba Traoré, conseillère genre, fait état des obstacles, les freins, la cartographie des banques et des programmes de soutien à l’entrepreneuriat féminin. Selon la présentatrice, l’étude a permis de rencontrer 278 (135 femmes dans l’informel et 143 autres dans le formel) entrepreneures sur l’ensemble du territoire national.

Et de constater qu’il y a très de peu recherche scientifique, l’absence de données critiques et les failles de l’entrepreneuriat féminin au Mali. « Au Mali, l’entrepreneuriat féminin exige aux femmes une forte personnalité dans un environnement dominé par les hommes », relève la conseillère genre, ajoutant que les entrepreneures sont confrontées beaucoup de difficultés qu’elles rencontrent lors de la création et la gestion ou le développement de leurs entreprises. Ces difficultés, selon elles, sont liées aux contraintes sociales du Mali. Toujours selon Coumba Traoré, les entrepreneures maliennes viennent majoritairement de Bamako, Ségou, Sikasso, Goa et Koulikoro. « Elles travaillent pour la plupart dans le domaine agricole, ont un niveau d’études inférieures aux secondaires et ont une prédominance analphabètes », explique la présentatrice de cette étude qui précise que les entreprises portées par les femmes représentent au moins 10% de la création de toutes les entreprises Maliennes.

Elles ont un profil du milieu rural, urbain, des industrielles, des prestataires de services et des stars-up. Ces entrepreneures, ajoute-t-elle, évoluent dans l’informel et ont une perception négative des institutions financières et les programmes de soutien à l’entreprenariat. « Leur chiffre d’affaires est estimé à plus de 3 milliards FCFA par an », a-t-elle dit, poursuivant que les défis à relever pour booster la culture de l’entrepreneuriat féminin de l’accès au financement, la réduction des contraintes socio-économiques, la formation, une politique d’entrepreneuriat féminin portée par les politiques ou décideurs du pays.

Cette présentation a été suivie par l’animation de plusieurs panels par des femmes entrepreneures relatifs à l’émergence de l’entrepreneuriat des femmes. Il s’agit entre autre ‘’ de l’importance de l’éducation et de la formation des femmes à l’entrepreneuriat ; les défis et les solutions de financements des projets portés par les femmes, les différentes stratégies et les structures de soutien pour la promotion de l’entrepreneuriat des femmes et les femmes dans le secteur agricole’’.

Présent à cette conférence, le ministre du Commerce, de l’Industrie et de la Promotion des Investissement, Mahmoud Ould Mohamed, a indiqué que les femmes ont contribué à la création de 13, 6% des entreprises crées entre 2013 et 2019 en évoquant des données fournées par l’API-Mali. Il a rassuré que le gouvernement Malien est entrain de prendre des mesures idoines pour booster l’entrepreneuriat féminin.

Siaka DIAMOUTENE/Maliweb.net

