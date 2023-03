Forum de la Zlecaf en Afrique du Sud : une opportunité d’affaires pour les entreprises maliennes

Dans le cadre de la Zone de libre-échange continentale africaine (Zlecaf), l’Afrique du Sud organise du 16 au 19 avril 2023, un forum pour les entreprises d’Afrique. Un événement commercial à dimension continentale qui aura lieu au Centre international de conférences de Cape Town (Le Cap).

Quatre secteurs sont ciblés au cours du forum de la Zlecaf. A savoir : l’agriculture et l’agrobusiness ; l’automobile et les pièces d’automobiles ; l’industrie pharmaceutique ; le transport et la logistique. Selon Avumile Dlakavu, Conseiller politique à l’Ambassade de l’Afrique du Sud à Bamako, le forum de Cape Town est une opportunité à saisir pour les entreprises maliennes. C’était à la séance d’information organisée, ce mercredi 15 mars 2023, dans les locaux de l’ambassade pour des entrepreneurs maliens. Des informations sur l’obtention du visa ont été données aux participants.

Avec ses terres arables, Avumile Dlakavu estime que le Mali doit être à mesure de produire et exporter du sucre vers le reste de l’Afrique. Aussi, l’or produit du Mali doit être raffiné sur place. Ainsi, les bijoux seront vendus et achetés à Bamako et à Dubaï par exemple. Pour le diplomate sud-africain, la Zlecaf est un formidable outil de promotion des échanges commerciaux entre pays du continent. Au-delà de l’intégration économique, la Zlecaf vise aussi, selon Avumile Dlakavu à harmoniser la vision politique de l’Afrique et instaurer la paix entre les peuples africains.

Entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021, l’Accord de la Zlecaf peine à se concrétiser. Et il n’existe pas encore de données commerciales significatives dans le cadre de cet accord. A cause des obstacles à la libre circulation des biens et des personnes, le commerce intra-africain ne représente toujours que 16% du commerce de l’Afrique. La Zlecaf prévoit donc l’élimination des droits de douanes sur 90% des marchandises d’ici 2030. Ce premier Forum organisé en partenariat avec le secrétariat de la Zlecaf basé à Accra est un grand pas dans la mise en œuvre de l’Accord.

Présente à la journée d’information, Mme Berthé Minian BENGALY, membre du Conseil national du patronat du Mali, s’est réjouie de l’opportunité que représente ce forum pour les entreprises maliennes. Cependant, a-t-elle souligné, le défi est celui du calendrier. Le forum se tiendra durant le Ramadan, cela peut être un facteur de démotivation pour certains entrepreneurs.

Aliou Traoré, représentant de sociétés sud-africaines au Mali, a aussi salué la tenue du Forum. Pour lui, deux défis majeurs doivent être levés pour des meilleurs échanges commerciaux entre le Mali et l’Afrique. Il s’agit du transport dont le monopole est détenu par deux compagnies jugées « assez chères » et la transaction bancaire. Pour commercer en Afrique du Sud, il vaut mieux utiliser le dollar, sinon avec la monnaie sud-africaine le coût est assez élevé. A part ça, le coût de la vie est relativement moins élevé, selon Traoré, en Afrique du Sud qu’ailleurs dans le monde.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

Commentaires via Facebook :