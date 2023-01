La journée du vendredi 30 décembre 2022 (dans l’après-midi) a été marquée, à Samanko 1 (Commune de Mandé) par la pose de la première pierre du projet de construction de « 100 logements ». C’était sous la présidence du ministre de l’Economie et des Finances, M. Alousseni Sanou et en présence du Directeur Général du PMU-Mali, M. Fassery Doumbia.

Ce projet de construction de 100 logements, destinés aux agents du PMU-MALI, va couter la somme de 2,525 milliards de FCFA avec un financement sur fonds propres du PMU-MALI (30% en subvention et 70% à la charge des bénéficiaires).

Pour la direction de la Sélection IMMO, l’entreprise chargée de la réalisation de ce projet, la construction des 100 logements économiques améliorés de types F3 et F4, en dalle et de viabilisation du site se décline en 70 logements de type F3 en dalle et 30 logements de type F4. Et selon elle, chaque logement sera bâti sur une parcelle de 300 m2 viabilisée, dotée de voirie de drainage, d’accès à l’électricité et à l’eau potable y compris l’éclairage public de sécurité et aussi la réalisation d’équipement de commodités aux bénéficiaires ainsi qu’aux populations de la Commune Rurale de Mandé.

Pour le Directeur général du PMU-Mali, Fassery Doumbia, la réalisation de ce projet est un acte de solidarité et de sacrifice consenti par tout un chacun.

« Le projet de cité, issu d’un processus d’appel à concurrence, concerne 100 logements de type F3 et F4 pour un coût total de 2.525.000.000 de FCFA. Il sera financé sur fonds propres avec une subvention de 30% de PMU-MALI et une prise en charge des bénéficiaires à hauteur de 70% », a-t-il souligné. A l’en croire, sa direction a pris l’engagement de poursuive cette politique du mieux-être du personnel afin d’avoir le minimum de résultat. Et d’ajouter que sa direction croit à un avenir émergent et nombreux sont de leurs partenaires qui y croient aussi. Avant de saluer la contribution discrète du ministre de tutelle en personne qui a fait des efforts pour que le nombre de logements ait atteint 100 au lieu de 80 au départ.

Le ministre de l’Economie et des finances, M. Alousseni Sanou après avoir posé la première pierre des 100 logements de PMU-MALI, s’est dit être heureux et très ému de l’évènement qu’il vient de présider. Pour lui, l’épanouissement et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs qu’ils soient du secteur privé ou public constituent une des préoccupations majeures du Président de la Transition, qui a instruit au gouvernement de tout mettre en œuvre pour la satisfaction des Maliens. Ainsi, selon lui, la présente cérémonie s’inscrit dans le cadre de ces orientations. « C’est un projet qui répond au besoin vital pour les agents du PMU-MALI et qui leur permettra d’accéder à des logements décents », a-t-il affirmé. Avant de féliciter au nom des plus hautes autorités et à son nom propre, la Direction Général du PMU-MALI et l’ensemble de ses agents pour avoir pensé à ce projet inédit et vital qui ouvre la voie à d’autres programmes immobiliers.

Il faut noter aussi qu’à travers ce projet la Commune Rurale de Mandé aura des infrastructures comme un centre de santé, une école, un centre commercial et aura accès facile à de l’eau potable et de l’électricité. Une joie partagée par la population de cette commune située à la sortie de Bamako en allant à Kangaba.

En somme, les agents du PMU-MALI méritent vraiment cette reconnaissance de leur direction et de l’Etat puisque, le PMU-Mali joue un rôle important dans l’économie nationale. Le PMU-MALI est un acteur clé du développement de notre économie. Vivement d’autres initiatives de ce genre.

Adama Tounkara

