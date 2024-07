La 3e édition du salon de l’Ingénierie, de la Transformation et de l’Apprentissage (SITA 2024) s’est ouverte ce jeudi au Centre International de Conférence de Bamako (CICB). L’Objectif du SITA, qui se poursuivra jusqu’au 06 juillet, est de promouvoir les métiers liés à la formation professionnelle. C’était sous l’égide du Premier ministre, Dr Choguel K Maïga.

Organisée par le ministère de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle et placée sous le thème de « le rôle de la formation aux métiers dans les politiques de développement économique gage de la stabilité sociale et sécuritaire », l’objectif de la 3e édition du salon de l’Ingénierie, de la Transformation et de l’Apprentissage (SITA) est de valoriser les corps de métiers pour soutenir le développement économique dans notre pays. Plus de 30 000 participants et visiteurs sont attendus à cette édition 2024 du SITA, qui verra la participation des délégations du Maroc, pays invité d’honneur, du Niger, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire et de la Guinée Conakry.

Le ministre de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Bakayoko Aminata Traoré, a mis l’accent sur le rôle que joue la formation professionnelle dans le dans le développement économique d’un pays. « Elle est un moyen important pour soutenir la compétitivité, la croissance économique et l’emploi », a-t-elle précisé. La formation professionnelle constitue, en plus, l’une des voies les plus sûres vers un emploi qualifié, durable et de qualité mais également une solution d’avenir pour les entreprises, puisque l’apprentissage permet de répondre à leurs besoins de modernisation et d’amélioration de leur compétitivité.

Dans le cadre de la promotion de l’entreprenariat, Bagayoko Aminata Traoré a indiqué que son département est en train de finaliser la stratégie nationale de l’entreprenariat assortie d’un Plan d’actions 2025-2027 qui sera soumise à l’approbation du Gouvernement dans les mois à venir. « Sa mise en œuvre permettra de promouvoir la culture de l’entreprenariat et de faciliter l’accès au financement et au marché public pour les entrepreneurs », a-t-elle promis.

Pour ce faire, le ministère de l’Entreprenariat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle ambitionne de relever ces défis à travers trois axes stratégiques. Il s’agit de la promotion de la culture d’entreprise et le renforcement de l’écosystème des entreprises ; la création et le renforcement des entreprises et enfin le renforcement des ressources humaines à travers la valorisation de la formation professionnelle.

Pour le Chef du gouvernement, Dr Choguel K Maïga, la vocation de tout pouvoir est de rendre heureux les citoyens. Et le travail du ministère de de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la formation professionnelle contribue à cela. Le Premier ministre dit avoir insisté sur ce point lors de la première réunion du gouvernement en juillet 2023. Une idée partagée par le 3e vice-président du Conseil national du Patronat (CNPM), Sidi Dagnoko. « Il faut moins d’Université et plus de centre de formation professionnel dans notre pays », a-t-il insisté.

La cérémonie a été marquée par l’intervention de la Secrétaire Général du Ministère de l’Inclusion Économique, de la Petite Entreprise, du Travail et des Compétences du Royaume du Maroc, WAFAA Asri. Elle a indiqué que son pays est disposé à accompagner le Mali dans le processus de valorisation de la formation professionnelle.

La cérémonie a pris fin par la visite des stands. Il faut rappeler que l’édition 2024 du SITA, qui se poursuivra jusqu’au 06 juin, sera marquée par des conférences, des masters class et des panels autour de la problématique de la formation professionnelle.

Abdrahamane SISSOKO/maliweb.net

