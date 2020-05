Le Conseil national du Patronat du Mali (CNPM) et l’Union nationale des travailleurs du Mali (UNTM) ne se reconnaissent pas, du moins pas entièrement,dans les mesures sociales et économiques annoncées par le Chef de l’Etat le 10 avril dernier. Au cours d’une conférence de presse, ce jeudi 30 avril, les deux organisations ont fait leurs propres propositions de mesures sociales et économiques face à la pandémie de Covid-19.

-Maliweb.net- Un Plan de riposte qui n’en est pas un. Pour le CNPM et l’UNTM, les 20 mesures prises par IBK présentées comme un Plan de riposte privilégient, en réalité,« la gestion de la pandémie dans ses effets uniquement sanitaires».Ce plan, ont dénoncé les conférenciers, a été pris au détriment de la prise en charge des conséquences économiques et sociales, «tout aussi importantes, pour la survie des populations».En réalité, souligne Mamadou Sinsi Coulibaly, président du CNPM, le président IBK a annoncé 5 mesures à caractère économique. Des mesures « inappropriées », selon le président du CNPM.

Les partenaires snobés… leur image utilisée

Selon Yacouba Katilé, sa centrale syndicale a maintes fois demandé à rencontrer le Gouvernement pour discuter des mesures à prendre. «Nous avons été reçus une fois par le ministre du Dialogue social dans un cadre informel», explique le Secrétaire général de l’UNTM. Et d’ajouter: «On nous avait promis un cadre formel de discussion avec le Premier ministre. Depuis, cette rencontre n’a jamais eu lieu». Finalement, ni les employeurs ni les travailleurs n’ont été associés aux mesures dites sociales annoncées par le Chef de l’Etat.

«Quand on veut prendre des mesures sociales, il faut consulter les partenaires sociaux», attaque Mamadou Sinsi Coulibaly. Avec la liberté de ton qui l’incarne, le patron des patrons du Mali ajoute: «le CNPM a été utilisé». Mamadou Sinsi Coulibaly a expliqué comment le ministre de la Santé, après avoir initié une rencontre avec les leaders du CNPM pour «parler des mesures de riposte contre le Covid-19», s’est fait filmer aux côtés de ceux-ci, avant de s’éclipser, sans attendre la fin de la rencontre. «Depuis, j’ai plusieurs fois appelé ce ministre pour discuter du plan de riposte avec le secteur privé, il n’a jamais répondu pas», expose Coulibaly.

Propositions complémentaires…

Dans leur document remis à la presse, le CNPM et l’UNTM proposent au Gouvernement 07 mesures sociales et autant de mesures économiques. Des vraies mesures, se félicite Mamadou Sinsi Coulibaly, qui ne «concernent pas 4 à 5 entreprises choisies par un inspecteur des finances». Parmi les mesures sociales, on peut citer: la prise en charge par l’Etat des congés maladie des travailleurs atteints du COVID-19, ou ceux mis en quarantaine;la prise en charge par l’Etat des salaires des entreprises contraintes de réduire le personnel ou de fermer momentanément afin de sauvegarder les emplois;L’implication des partenaires sociaux dans l’identification des couches vulnérables, bénéficiaires de l’aide de l’Etat. Une aide qui doit être étendue à d’autres catégories de personnes comme les travailleurs journaliers… ;

Quant aux mesures économiques, l’UNTM et le CNPM demandent entre autres: la déductibilité formelle à l’impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux (IBIC) des dons effectués au Fonds Spécial Covid-19 conformément au point 7 de l’article 51 du Code Général des Impôts; l’élargissement du Programme de restructuration et de remise à niveau des entreprises à toutes les entreprises évoluant dans les secteurs sinistrés par la pandémie; la mise en place d’un fonds de soutien au secteur privé agricole afin de maintenir les chaînes d’approvisionnement, indispensables pour la relance des activités des unités industrielles….

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

