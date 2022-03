L’information a été donnée hier, jeudi, 16 Mars, par les responsables de la Société, lors de la conférence de presse, qu’ils animent annuellement pour présenter le bilan de l’année écoulée, les difficiles, et les perspectives de l’année en cours. La société B2Gold Mali à travers son Directeur des opérations, Bill Lytle, principal conférencier, a saisi l’occasion pour faire des éclairages par rapport à la situation réelle du permis d’exploitation de la mine d’or de Menankoto.

Dans sa présentation du bilan, Bill Lytle, directeur des opérations de B2Gold Mali a indiqué que malgré les défis persistants de la pandémie de COVID-19, sa société a connu une autre année remarquable de bonnes performances opérationnelles en 2021, avec la réalisation de la treizième année consécutive de production aurifère annuelle totale record. « La production aurifère totale de la société provenant de ses trois mines actives en 2021 a atteint un record annuel de 1 047 414 onces », a-t-il déclaré. Avant d’ajouter qu’en 2021, la mine de Fekola a produit 567 795 onces, ce qui est proche de la limite supérieure de sa fourchette de prévisions révisée (entre 560 000 et 570 000 onces) et dépasse la limite supérieure de sa fourchette de prévisions initiales (entre 530 000 et 560 000 onces).

PAIEMENTS AU GOUVERNEMENT : En 2021, B2Gold Mali, selon son directeur des opérations, Bill Lytle, a versé près de 238 milliards de FCFA au Gouvernement malien. Et de signaler que de 2016 à fin 2021, B2Gold a versé plus de 595 milliards de FCFA au Gouvernement malien pour dividendes, impôts et taxes.

EMPLOI LOCAL : A la fin de 2021, selon Bill Lytle, la société B2Gold Mali employait 2.247 Maliens et 81 expatriés. « Cela signifie que près de 97% de notre effectif est malien et nous en sommes très fiers. Nous continuons à maintenir des taux d’emploi locaux élevés en ciblant les efforts de recrutement au niveau local et national », s’est-il glorifié. Dans ce sens, poursuit-il un programme de transfert de compétences (programme de planification de la succession des expatriés) a été lancé en septembre 2021 pour préparer et développer le personnel local à des responsabilités, afin que certains des postes de gestion clés puissent en définitive être occupés avec succès par des Maliens. A cet effet, quatre-vingt-quatre (84) employés ont été identifiés et inscrits à ce programme, a-t-il informé.

CHAINE D’APPROVISIONNEMENT ET CONTENU LOCAL : Dans ce volet, le conférencier informe que leurs équipes chargées de la chaine d’approvisionnement et des relations communautaires travaillent directement avec les fournisseurs existants ou potentiels pour s’assurer qu’ils répondent à nos exigences, et s’associent à des prestataires de services externes pour les aider à renforcer leurs capacités et accroitre le contenu local. Ainsi, le Projet Fekola a investi environ 388 millions de dollars US (près de 229 milliards FCFA) dans les marchandises en 2021. Sur le montant total acheté, selon Bill Lytle, environ 60% (232 millions de dollars US soit 137 milliards FCFA) ont été achetés au niveau national et environ 40% (156 millions de dollars US soit 92 milliards FCFA) ont été achetés à l’étranger.

RESPONSABILITE SOCIALE ET DEVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE : A ce niveau, le conférencier a signalé qu’en 2021, dix (10) projets de développement communautaire ont été financés par B2Gold dont : (4) projets d’amélioration de l’accès à l’eau, (1) projet d’amélioration de l’accès aux soins de santé, (1) projet d’amélioration de l’accès à l’éducation, (4) projets générateurs de revenus.

Pour 2022, Bill Lytle informera que sa Société a augmenté son budget d’investissement communautaire d’un montant supplémentaire d’un million de dollars, afin d’atténuer les impacts de l’expansion de la Mine. Le budget pour 2022 s’élève à 3.973.124 dollars US (2,4 milliards FCFA).

CENTRALE SOLAIRE DE FEKOLA : Avec la centrale solaire de Fekola, désormais connectée à 100 % (après la réalisation réussie de la construction de la centrale solaire au début du deuxième trimestre de 2021), selon le conférencier, la Société prévoit de réduire la consommation de fioul lourd (” HFO “) de Fekola de plus de 13 millions de litres par an et diminuer les émissions de dioxyde de carbone d’environ 39 000 tonnes par an.

PERMIS DE MENANKOTO « En décembre 2021, B2Gold et le Gouvernement du Mali ont conclu un accord de principe relatif au différend concernant le permis de Menankoto, où le Gouvernement du Mali a accepté d’accorder un nouveau permis d’exploration couvrant le même périmètre que le permis Menankoto à une nouvelle filiale malienne de B2Gold, et B2Gold a retiré la procédure de demande d’arbitrage international que sa filiale malienne avait précédemment entamée contre la République du Mali. Le 2 février, la société annoncé que la filiale malienne de B2Gold avait reçu le nouveau permis de Menankoto, délivré par le Gouvernement du Mali, conformément aux procédures et exigences prévues par le Code minier malien de 2019 (le précédent permis avait été délivré en vertu du Code minier malien de 2012), qui prévoit une durée initiale de trois ans et renouvelable pour deux périodes supplémentaires de trois ans », a rappelé le Directeur des Opérations de B2GOLD Mali. Bill Lytle, informera qu’une mise à jour de l’estimation des ressources minérales, basée sur des résultats de forage inédits, de la zone Anaconda (qui englobe le permis de Menankoto et le permis de Bantako Nord) devrait être réalisée au premier trimestre 2022. « Nous sommes impatients de partager cette nouvelle avec le peuple malien dans les deux prochaines semaines. Sur la base de cette ressource, B2Gold commencera la conception d’un projet et continuera à forer le gisement », a-t-il annoncé. « La Société travaillera en étroite collaboration avec le Gouvernement du Mali pour s’assurer que le projet est mis en production aussi rapidement que possible, de manière sûre pour l’environnement et productive, tout en mettant l’accent sur le contenu local à toutes les phases du projet », a-t-il souhaité.

PERSPECTIVES : En 2022, la production aurifère consolidée de la Société provenant de ses trois mines actives devrait se situer entre 950 000 et 1 000 000 onces. Selon Bill Lytle, bien que ces prévisions de production de Fekola comprennent la production estimée de Cardinal, elles ne tiennent pas compte de l’augmentation potentielle de la production d’or de Fekola en 2022 en raison de l’acheminement par camion de matériaux provenant de la zone Anaconda (comprenant le Permis Menankoto et le Permis Bantako Nord) – la mise à jour des ressources minérales devant être annoncée vers la fin de ce trimestre.

AMTouré

