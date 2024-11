Rien ne va entre les autorités maliennes et Barrick Gold. Dans un communiqué diffusé ce mardi 26 novembre, la société minière canadienne a confirmé l’arrestation de quatre employés de son complexe minier de Loulo-Gounkoto. Des employés qui ont été « inculpés et détenus dans l’attente de leur procès ».

« Barrick Gold a confirmé aujourd’hui que quatre employés de son complexe minier de Loulo-Gounkoto avaient été inculpés et détenus dans l’attente de leur procès », peut-on lire dans le communiqué. Sans préciser les griefs contre ses employés, l’entreprise indique qu’elle « réfute ces accusations ». Cependant Barrick se dit prête à continuer les « discussions avec le gouvernement malien pour trouver un règlement à l’amiable du différend ».

Selon une déclaration de Mark Bristow, président-directeur général de Barrick, la société s’emploie « activement à finaliser un protocole d’accord qui guiderait à l’avenir le partenariat entre Barrick et le gouvernement ». L’accord portera sur la part des bénéfices économiques générés par le complexe revenant à l’État et le cadre juridique dans lequel cela serait géré.

« Nos tentatives pour trouver une solution mutuellement acceptable n’ont pas abouti jusqu’à présent », a indiqué le communiqué. Dans le communiqué, Barrick Gold appelle à l’apaisement et se dit déterminer à « échanger avec le gouvernement ». L’objectif, a précisé le PDG du groupe, est de « résoudre toutes les réclamations contre la société et ses employés, et d’obtenir la libération rapide de nos collègues injustement emprisonnés ».

Le 23 octobre dernier, le ministère des Mines et le ministère des Finances avaient dans un communiqué accusé Barrick de « ne pas respecter les engagements pris dans le cadre d’un accord visant à répartir plus équitablement l’exploitation des ressources minérales au profit de toutes les parties prenantes ». Barrick Gold avait rejeté les allégations des deux ministères et déclare avoir effectué, début octobre, un « paiement au gouvernement de 50 milliards de FCFA (85 millions de dollars) dans le cadre des négociations ».

Mamadou TOGOLA / www.maliweb.net

