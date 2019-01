Les prix du carburant consignés au compte de ce mois de janvier sont, entre autres, le supercarburant 702 F CFA, gasoil 633 F CFA, DDO 633 F CFA et fuel-oil 180 est de 413 F CFA alors que le prix en décembre était, le supercarburant 710 F CFA, le gasoil 643 FCFA.

La réunion mensuelle de la Commission de suivi du mécanisme de taxation des produits pétroliers s’est tenue ce lundi 14 janvier 2019 à l’Office national des produits pétroliers (Onap), sous l’égide du directeur général de l’Onap, Modibo Gouro Diall. Il s’agissait pour les administrateurs de procéder à la fixation des prix du carburant du mois de janvier de manière transparente et consensuelle sur la base des prix fournisseurs.

Au cours de la réunion, la Commission tripartite, composée de l’Etat, les associations de consommateurs et les opérateurs économiques, a procédé aux simulations des structures de prix des carburants sur la base des prix fournisseurs du mois de janvier 2019.

Selon le directeur général, Modibo Gouro Diall, la finalité de cette réunion mensuelle est de procéder de manière transparente à la fixation de prix des carburants. Il a été au compte de ce mois de janvier une baisse générale des prix du supercarburant de 18,05 F CFA par litre (6,6%) et du gasoil de 20,02 par litre (5,9 %). Contrairement au gaz butane qui a connu une hausse légère de 0,50 F CFA par gramme (0,08) sur tous les axes. A cet effet, le litre du supercarburant est fixé à 702 F CFA, le gasoil à 633 F CFA, le DDO à 633 F CFA et le fuel-oil 180 à 413 F CFA. Il faut rappeler que le prix en décembre était pour le supercarburant à 710 F CFA et le gasoil était vendu à 643 FCFA.

Pour le DG de l’Onap, la structure d’application des taux de TIPP uniformes par produit par axe et par des valeurs en douane réelle pour certains produits va conduire à la détermination d’une part, des prix réels moyens à la pompe et d’autre part, des taux de subventions par produit, par axe et par frais d’approche par axe.

Il a été fixé un cumul, selon lui, des droits et taxes effectifs par produit et par axe perçu au cordon douanier.

Moribafing Camara

