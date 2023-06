Le Groupe de Suivi budgétaire Mali (GSB –Mali), a procédé le vendredi 23 juin 2023 à l’hôtel Olympe de Bamako, à la restitution du rapport portant sur le suivi de la mise en œuvre des politiques d’alimentation scolaire (ALISCO), scolarisation des filles (SCOFI) et le Fonds national d’Appui aux collectivités territoriales ( FNACT) en 2020 -2021- 2022. La cérémonie était placée sous la présidence du ministère de l’Economie et des Finances

Désigné par l’Union Européenne de la vérification indépendante de la mise en œuvre des politiques d’Alimentation Scolaire (ALISCO), Scolarisation des filles (SCOFI) et du Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales ( FNACT) sur les périodes 2020. 2021. 2022 ; dans le cadre du Programme d’Appui Budgétaire SBC III (State Building Contract) entre l’Union Européenne et le Mali, le Groupe de Suivi budgétaire du Mali, a procédé ce jour à la restitution du rapport qu’il a produit à cet effet. La séance était présidée par le représentant du ministère de l’Economie et des Finances, B. Samaké en présence du président du GS B Mali, Tiémoko Souleymane Sangaré, du représentant de l’Union européenne et d’autres membres de la société civile et des partenaires techniques et financier.

Les principaux résultats et conclusions contenus dans ce rapport sont réalisés en 2023. S’agissant de la vérification de l’ALISCO, l’étude a porté sur 1574 écoles à cantine, et de façon globale, elle indique 980 cantines opérationnelles (soit 62% de l’ensemble des cantines). Et la majorité de ces cantines fonctionnelles se retrouvent dans la région de Ségou, indique ledit rapport. Qui souligne toutefois que près d’un tiers des cantines répertoriées sont non opérationnelles à cause de l’insécurité croissante et du djihadisme.

Concernant la scolarisation des filles(SCOFI), le rapport montre que sur les 412 écoles échantillonnées, on relève la présence 12 504 filles en 7 ème année de l’école fondamentale contre 12 658 filles lors du passage des enquêteurs du GSB dans les différentes écoles.

Quant au Fonds National d’Appui aux Collectivités Territoriales (FNACT), il a été constaté ‘une baisse du budget alloué aux investissements entre 2020 et 2022, passant de 17.660 milliards de fca (2020), à 15.054 milliards de fcfa (2021) pour atteindre 14.612 milliards fcfa en 2022, soit une diminution de 9% en 2 ans. Au niveau régional, une nette amélioration a été observée en termes de décaissement en faveur des collectivités passant de 4.869 milliards de Fcfa à 6.384 milliards de Fcfa entre 2020 et 2021.’, lit-on dans le rapport.

Khadydiatou SANOGO /maliweb.net

Commentaires via Facebook :