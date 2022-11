Africa Tours Trans est une compagnie de transport qui sillonne quasiment toute l’Afrique de l’Ouest. Cette compagnie se bat nuit et jour pour réserver les places confortables à ses passagers.

Le Burkina Faso, le Benin, la Côte d’ Ivoire, la Gambie, le Ghana, le Mali, le Sénégal et le Togo sont les différents pays dont l’Africa Tours Trans desserve dans le confort avec ses passagers. Le président directeur général de l’Africa Tours Trans est un malien.

Il se nomme Issa Diallo communément appelé Kara avec des représentants dans tous ces pays cités. Kara est un jeune entrepreneur très courtois qui a le verbe facile et s’entend avec tout son personnel. Il a des personnes qui recrutent pour son entreprise. Sa compagnie est la première au Mali à avoir donner des nourritures aux passagers en cours du voyage. Toutes les autres compagnies l’ont imité dans ce sens. C’est un acte apprécié par plusieurs anciens passagers de l’Africa Tours Trans. Tout cela rentre dans le cadre pour lutter contre le chômage et booster l’économie malienne.

Les qualités de la compagnie Africa Tours Trans

L’Africa Tours Trans a des cars qui contiennent des toilettes. Des nouveaux cars V.I.P très bien climatisés. C’est la seule compagnie sur le marché avec ce système en son sein. Ces nouveaux cars viennent de la Turquie. Tout le personnel de l’Africa Tours Trans est dans le confort afin qu’il puisse bien faire leur travail. L’exemple frappant est l’un des chauffeurs du nom de Ousmane Traoré qui a pris un client dans le car avec de la drogue et lui a signalé à la gendarmerie régionale de Sikasso. Ce geste salutaire a été applaudi par la hiérarchie militaire du Mali. Kara, le PDG est là pour mettre son personnel dans le confort. C’est un homme humble, sociable et gentil. Cela a été corroboré par le représentant Baba Diarra de l’annexe de l’Africa Tours Trans à Badialan III non loin du ‘’stop da ‘’. M. Diarra nous confirme que ça lui fait bientôt 10 ans étant un personnel de cette compagnie. Il était en service à Mopti et maintenant se trouve à Bamako en commune III. Les passagers sont dans le confort jusqu’à leur destination finale.

Malgré les crises mondiales, l’Africa Tours Trans maintient le cap

Les 80% des activités de l’Africa Tours Trans sont en dehors du Mali. La covid-19 et l’embargo imposé sur le Mali ont arrêté les mouvements de l’Africa Tours Trans. Malgré ses contraintes, le PDG Issa Diallo alias Kara n’a mis aucun de son personnel en chômage technique. Ils se sont débrouillés ensemble jusqu’aujourd’hui. Sur le passage, le PDG Kara remercie tout son personnel. L’effort du personnel de l’Africa Tours Trans a été reconnaissant par le PDG Kara. Son humilité est appréciée par tout le personnel de son entreprise. C’est un bosseur qui n’a pas besoin de s’afficher raison pour laquelle il a été élu dans le bureau national du syndicat des transporteurs à son insu. Il ne connait que le travail. Sa compagnie est sollicitée dans la sous région.

En matière de transport de marchandise, l’Africa Tours Trans dispose d’une flotte de plus d’une dizaine de camions en bon état. Ce qui l’a permis d’honorer les engagements auprès des partenaires tels : Diamond Cément pour le transport de la houille de Dakar à Diamou, du gypse de Nouakchott à Diamou, du clincker de Diamou à Dio Gare, Togouna Agro Industries pour le transport d’engrais de Dakar à Bamako et DPA Industries pour le transport d’engrais de Dakar à Bamako, Fana, Ségou, Koutiala et Sikasso. L’Africa Tours Trans transporte également divers frets pour des particuliers de Bamako vers la sous-région vice -versa

Africa Tours Trans, c’est également une agence de pèlerinage et de tourisme.

En définitive, c’est une compagnie qui garde son rythme d’antan et continue de plus belle à desservir la sous-région. Qui dit mieux que de féliciter M. Diallo, PDG de la compagnie qui malgré les restrictions mondiales à tenir le cap et permettre à des chefs de famille de continuer à subvenir aux besoins de leurs menages.

Diakaridia Sanogo

Commentaires via Facebook :