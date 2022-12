L’inauguration du nouveau siège du Conseil malien des Transporteurs routiers (CMTR) est prévue ce vendredi.

Le ministre des Transports et des Infrastructures inaugure ce vendredi 23 décembre 2022, le nouveau siège du CMTR situé à l’Hippodrome en Commune I, à quelques encablures de la célèbre rue Danfaga. Après le Conseil malien des Chargeurs (CMC), le CMTR est la deuxième institution consulaire dans notre pays à se doter d’un siège.

Fini désormais le temps de la location. Le CMTR a construit son propre siège après avoir vécu depuis sa création en 2014 dans un immeuble qu’il avait loué dans le même quartier. Les travaux de construction sont terminés il y a plus de sept mois. Le nouveau bâtiment est même habité depuis environ plus d’un mois par le personnel et le président du CMTR. Ce qui fera des économies de plus dans les charges fixes en termes de dépenses en frais de locations.

Projets futuristes

Le nouveau siège est construit sur fonds propres du CMTR. Il a coûté 589 182 633 de F CFA. La surface bâtie est de 1120,50m2 en R+3 sur un terrain de 756 m2. Il offre des commodités de travail avec 26 bureaux bien équipés, une grande salle de conférence et un espace de rencontre plus spacieux. L’architecture est un véritable joyau qui a donné un beau visage au quartier. Les travaux de construction commencés en 2021 ont été ralentis à cause de l’embargo qui avait bloqué l’acheminement de certains matériaux de construction et d’équipements.

Le président du CMTR, Youssouf Traoré dit Youssouf Bani a d’autres projets futuristes pour son institution consulaire. Il entend bâtir des aires de repos et de stationnement sur les axes de transport interurbain. Il compte aussi aménager des gares routières dans les capitales régionales.

Le CMTR met les petits plats dans les grands. Cet événement sera suivi un plus tard de l’assemblée générale des transporteurs routiers du Mali, prévue le 7 janvier prochain. L’assemblée générale est un organe statutaire du CMTR, qui se tient une fois par an. L’instance permet au bureau de parler des problèmes de l’heure et se projeter sur l’avenir.

Abdrahamane Dicko

