Réhabilitation du pont de Kassaro : le train sifflera de nouveau dans quatre mois

Le mardi 15 avril 2025, un protocole d’accord d’un montant de 1,6 milliard de FCFA a été signé entre le ministère des Transports et des Infrastructures et la société chinoise Covec Mali, représentée par son directeur Zhang Lunkun. Cet accord porte sur la réhabilitation du pont de Kassaro, dans la région de Kita. Les travaux, dont la durée est estimée à quatre mois, permettront de rétablir le trafic ferroviaire interrompu depuis le 30 août 2024, suite à l’effondrement du pont, empêchant ainsi la reprise prévue pour le 15 septembre 2024.

La cérémonie de signature s’est tenue au ministère de l’Économie et des Finances, en présence du ministre Alousseni Sanou. La ministre des Transports, Dembélé Madina Sissoko, a souligné que toutes les conditions sont désormais réunies pour relancer la liaison ferroviaire entre Bamako et Kayes une fois les travaux achevés. Elle a exprimé sa gratitude à la Banque mondiale, partenaire essentiel de l’État dans ce chantier d’intérêt stratégique.

Quant au ministre de l’Economie et des Finances, Alousseni Sanou, il a rappelé que c’est à la suite des inondations de l’année dernière, que le président de la Transition a décrété l’état d’urgence et engagé le gouvernement à trouver les voies et moyens afin de soulager les populations des dures conséquences des crues et prendre les mesures nécessaires pour éviter que les prochaines pluies ne causent autant de dégâts. Ainsi, dit-il, le Général d’armée Assimi Goïta a instruit de mettre à disposition 4 milliards de Fcfa sur le budget d’État afin de faciliter la réalisation de ces ambitions.

Promesse tenue par la ministre

Le 30 août 2024, le pont a été totalement endommagé par les pluies diluviennes. En effet, les pluies diluviennes ont fait enlever la quasi-totalité du remblai de la voie sur plus de 100 mètres et, ont effondré le mur en retour du pont du côté de Kassaro. Elles ont aussi entraîné la chute de plus de 1,50 m du tablier du pont du côté de Kassaro et, causé une grande ouverture entre la dalle et la culée du pont du côté de Sébékoro. Comme solutions, la ministre avait annoncé, au micro de l’ORTM (Office de radiodiffusion et télévision du Mali), que des études détaillées seront initiées sur le pont endommagé en vue de sa reconstruction dans le cadre d’un programme d’urgence en cours d’élaboration au sein du ministère.

Rappelons qu’après 5 années d’arrêt (mai 2018), le trafic ferroviaire avait repris en 2023. Le dimanche 23 juillet 2023, le président de la transition avait officiellement lancé la reprise du trafic ferroviaire. Mais, le tout premier voyage ferroviaire avait eu lieu auparavant. Et le train avait quitté Kayes, le vendredi 9 juin 2023 pour arriver à Bamako, le dimanche 11 juin. Le trajet a duré environ 15 heures avec de nombreux arrêts. Pour reprendre le trafic ferroviaire, il aura fallu à l’État un investissement de plus de 6 milliards FCFA pour des travaux de rénovation des infrastructures et des matériels.

Avec cette réhabilitation du pont de Kassaro, on peut espérer que le train n’arrêtera plus de siffler.

