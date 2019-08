Afin de consolider davantage ses relations avec ses partenaires au Mali, le Port autonome de Cotonou (PAC) à travers sa représentation au Mali vient d’offrir pour la énième année consécutive, une trentaine de moutons aux opérateurs économiques, chargeurs du Mali…C’est l’enceinte du Conseil malien des chargeurs qui a servi de cadre le vendredi 9 août à cette cérémonie de remise.

Cette cérémonie de remise des moutons s’est déroulée d’une part entre le représentant du Port autonome de Cotonou au Mali Jonathan Attiogbe (représentant le Directeur général du port Joris Abert Thys) et le Trésorier général du Conseil malien des chargeurs, Bourama Mounkoro, représentant le président du CMC, Babalaye Daou. Outre ces deux personnalités, la cérémonie s’est déroulée en présence du représentant du ministre des Transports et de la Mobilité urbaine, El Mamouni et des bénéficiaires de cette opération.

En remettant ces moutons, le représentant du Port au Mali a, au nom du premier responsable de cette structure souligné que ce geste s’inscrit dans le cadre du raffermissement des liens entre les opérateurs économiques du Mali et le PAC. A cet égard, il a rappelé que tout comme le ramadan et la fête de tabaski, le Port assiste les opérateurs économiques maliens à travers des dons.

« Ce sont des initiatives qui ont été régulièrement prises par le directeur général du Port autonome de Cotonou à travers sa représentation au Mali. 25 moutons sont prévus pour nos partenaires et 5 autres pour les démunis », a précisé Jonathan A. Attiogbé.

Ce geste a été apprécié à juste par le représentant du président du CMC, Bourama Mounkoro qui a, à son tour remercié la direction générale du Port autonome de Cotonou plus particulièrement son représentant local, Jonathan A. ATTIOGBE pour ce geste qui ne fait que conforté davantage leurs relations. « Tout cela témoigne de la qualité du partenariat qui existe entre le CMC et le Port autonome de Cotonou », a-t-il dit. Par ailleurs, il a invité les opérateurs économiques maliens à aller vers le Port autonome de Cotonou. Il faut rappeler que depuis un certain temps les relations entre le Port autonome de Cotonou et les opérateurs économiques maliens ne cessent de se consolider non seulement à travers les trafics à destination de ce port mais aussi des visites d’échanges entre les deux parties.

Kassoum THERA

