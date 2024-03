Le Gouvernement de la Transition a inscrit l’Education au rang des priorités majeures de son programme de développement pour répondre aux défis multiformes de notre pays. L’organisation des Etats généraux de l’Éducation fait partie des recommandations des Assises nationales de la Refondation de l’État (ANR), tenues du 11 au 30 décembre 2021, à Bamako. Les EGE se sont déroulés, du 4 au 6 janvier 2024, dans les Régions et les Missions diplomatiques et du 16 au 19 janvier 2024, pour la phase nationale à Bamako.

Après plusieurs séances de travail pour la finalisation du rapport, la cérémonie solennelle de remise du rapport de synthèse des États généraux de l’Education au Président de la Transition, s’est déroulée le mardi 12 mars 2024, dans la Salle des Banquets à Koulouba. C’était en présence du Premier ministre, du Président du Conseil national de Transition, des membres du Gouvernement, des membres du Cabinet et du Secrétariat général de la Présidence et de nombreux acteurs et partenaires du secteur de l’Education.

Après la présentation du rapport par le Président de la Commission nationale d’Organisation, Dr Edmond Koulougnan Dembélé, le ministre de l’Education nationale, Dr Amadou Sy Savané, a souligné que le document de 221 recommandations répond aux objectifs de développement du pays dans un monde en perpétuel mouvement. Il a noté qu’à travers ces Assises, les populations maliennes ont clairement exprimé leur vision, avant de saluer les membres de la CNO-EGE pour la qualité des résultats auxquels ils sont parvenus.

Il a renchéri en martelant que «l’école refondée de la République créera les conditions idoines pour y arriver.»

Le Chef du Département de l’Education nationale a également saisi l’occasion pour adresser une mention spéciale et ses vives félicitations aux Forces de Défense et de Sécurité du Mali qui, en sécurisant le territoire national, ont permis la tenue des ateliers dans les Régions et le District de Bamako et la participation des délégations régionales à l’atelier national, à Bamako.

Son Excellence Le Colonel Assimi Goïta a salué la solidarité entre les Départements en charge de l’Éducation afin de jeter les bases d’un essor certain du secteur pour la refondation du pays. L’objectif principal des États généraux de l’Education est de donner des orientations claires, permettant au système éducatif malien de répondre aux besoins de développement socioéconomique, équitable et durable, a-t-il rappelé.

Cet événement majeur pour les départements en charge de l’Education et de la Formation professionnelle a été un moment d’échanges et de partage entre les ministères de l’Education nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l’Entrepreneuriat national, de l’Emploi et de la Formation professionnelle, de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, et de tous les acteurs autour de l’école.

La cérémonie a pris fin par une photo de famille sur le perron de la Salle des Banquets de la Présidence de la République.

